Podemos pide reprobar a Miralles por vetar la trama de las prótesis en la comisión de investigación del SMS

Miguel Ángel Miralles está en la diana de Podemos después de que bloqueara este martes en la Asamblea Regional cualquier pregunta sobre la trama de las prótesis en la Comisión de Investigación sobre derivaciones presuntamente irregulares del Servicio Murciano de Salud a la sanidad privada. 24 horas después de la celebración de una comisión de alto voltaje, en la que el presidente de la misma fue acusado de tener una "actitud fascista", el partido morado anunció que va a exigir su "reprobación inmediata" porque "un parlamento democrático no puede tolerar la actitud de una persona que se comporta como un dictador, que nos ordena lo que podemos decir o no y que bloquea a los comparecientes a su antojo".

La portavoz de la coalición de izquierdas Podemos-Izquierda Unida, María Marín, anunció también que su formación pretende apartar a Miralles de sus funciones como presidente de la comisión de investigación.

Maria Marín asegura que el fraude está ligado a las operaciones vasculares derivadas de la Consejería de Salud a centros privados

La propuesta de Marín recuerda que Miralles "interrumpió una y otra vez" a las portavoces de la oposición para que no mencionaran la trama de las prótesis y les dijo a los comparecientes que no respondieran a preguntas relacionadas con la trama, "a pesar de que esta está íntimamente ligada, según las pesquisas de la UDEF, a las operaciones vasculares derivadas de la Consejería de Salud a centros privados".

Desde el Partido Popular explican que esta comisión de investigación tiene como objeto la "elaboración de un dictamen sobre las derivaciones presuntamente irregulares a la sanidad privada de todas las áreas de salud y de los servicios centrales del Servicio Murciano de Salud desde el 2019 hasta el 2024, identificando a los responsables de estas prácticas y el posible impacto económico de las mismas sobre el estado financiero del SMS". Por tanto, "si no es del objeto de la comisión, las preguntas a los comparecientes no se pueden permitir, ni permitir que el compareciente las responda", concluyen, entendiendo así que Miralles estaba obligado a vetar las preguntas sobre la trama de las prótesis.

El PP recuerda que la comisión no puede tratar asuntos ajenos a los motivos de su creación, anteriores a que viera la luz la trama de las prótesis

Además, recuerdan que la comisión ha estado sin convocarse trece meses, después de que el Tribunal de Cuentas archivara las diligencias por no encontrar irregularidades por no existir alcance contable. "El único objetivo de PSOE y Podemos era cambiar el objeto" de la comisión, algo que solo se puede decidir en Pleno, concluyen.

A Podemos no le van a convencer. Para María Marín, "la actitud despótica y la mala educación de Miralles solo confirma una cosa: el PP está metido hasta el cuello en la trama de las prótesis". La diputada destacó que Podemos lleva advirtiendo desde 2024 del "descontrol en el SMS Y de las derivaciones irregulares millonarias a la sanidad privada, que ya señaló el Tribunal de Cuentas". "Este nuevo escándalo es solo la punta del iceberg", insistió.

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Marín adelantó que va a solicitar la comparecencia en la comisión del presidente regional, Fernando López Miras, para que explique, de manera exhaustiva, "qué ocultan su Gobierno y su partido con tanta tenacidad". "Si todo está bien y no hay ningún responsable político, ¿por qué el PP está haciendo todo lo posible por boicotear nuestro trabajo?", se preguntó.