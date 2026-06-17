El Orgullo LGTBIQ+ pasa de largo por la Asamblea después de que Vox lo reduzca a "relaciones sexuales, personas desnudas y consumo de drogas"

Semana del Orgullo LGTBI en Murcia. Ya ha pasado por Lorca y la próxima le tocará el turno a Cartagena. En medio de estas fechas de celebración y, sobre todo, reivindicación de los derechos de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y personas 'queer', PSOE y Podemos presentaron en la Asamblea Regional sendas mociones de apoyo a la diversidad que, para sorpresa de nadie, no consiguieron ser apoyadas por la mayoría de la Cámara autonómica. PP y Vox votaron en contra, aunque solo el segundo mantuvo un discurso abiertamente LGTBIfóbico, llegando a reducir las marchas a "relaciones sexuales, personas desnudas y consumo de drogas a cualquier hora del día".

El PSOE defendió una extensa moción en la que pidió, básicamente, apoyo institucional para el Orgullo LGTBI, con la colocación de los símbolos pertinentes, así como desarrollar un protocolo educativo para personas trans previsto en la Ley Trans estatal y que lleva incumpliéndose en la Región, por tanto, desde 2023. Además, el Grupo Socialista demandó al Gobierno regional que apoye las iniciativas legislativas dirigidas a reforzar la prevención y sanción de los discursos de odio; y que expresar su respaldo a una regulación clara y efectiva contra las terapias de conversión.

La igualdad no debería ser objeto de debate ni moneda de cambio en acuerdos políticos Miguel Ortega — PSOE

"Resulta preocupante que, en 2026, sigamos teniendo que recordar algo tan elemental como que nadie debe sufrir discriminación por ser quien es. La igualdad no debería ser objeto de debate ni moneda de cambio en acuerdos políticos", manifestó el diputado socialista Miguel Ortega, quien advirtió de que los derechos conquistados no son irreversibles y aseguró que los pactos y cesiones de la derecha y la extrema derecha están provocando retrocesos que hace apenas unos años parecían impensables. De hecho, puso el ejemplo del acuerdo presupuestario en Totana, en donde el veto a políticas LGTBI fue una de las condiciones de Vox que aceptó el PP.

La coalición de Podemos e Izquierda Unida sufrió la misma suerte. Su moción fue mucho más concreta y se centró en el ámbito educativo, pidiendo elaborar y aplicar un protocolo específico para la atención y el acompañamiento del alumnado trans en los centros educativos de la Región de Murcia a partir de la propuesta elaborada por los sindicatos educativos y los colectivos LGTBIQ+. Asimismo, solicitó al Ejecutivo murciano que desarrolle un plan integral sobre educación y diversidad, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. De nuevo, ni Vox ni PP votaron a favor.

El Gobierno regional lleva más de tres años incumpliendo sus obligaciones, mientras las agresiones y el acoso se disparan en las aulas María Marín — Podemos-IU

La portavoz de Podemos, María Marín, acusó al Gobierno regional de llevar "más de tres años incumpliendo sus obligaciones, mientras las agresiones y el acoso se disparan en las aulas". En este sentido, apeló a los datos registrados por la Federación estatal LGTBI: "La mitad de las personas trans han sufrido violencia física, el 56% de las personas LGTBI ha sufrido acoso o intimidación", resaltó, añadiendo que "en muchos casos, esta violencia empieza en la escuela".

Por su parte, el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos destacó que "la ausencia del protocolo específico atenta contra la garantía de los derechos del alumnado trans", puesto que "impide el derecho a decidir sobre su nombre, genera inseguridad jurídica a equipos directivos y profesorado, impide la homogeneidad de criterios en las actuaciones de los centros y expone al alumnado a una mayor vulnerabilidad".

La ideología de género está conduciendo a la hormonación, a las cirugías, al trastorno mental y al suicidio Antonio Martínez Nieto — Vox

Con Vox nunca hubo nada que hacer. El diputado Antonio Martínez Nieto dijo que es una "vergüenza" que las personas LGTBIQ+ "sean manipuladas, colectivizadas y sean objeto de la lucha política". El parlamentario defendió que las leyes que protegen al colectivo no se implanten en la Región porque, según él, buscan "meter en las aulas una ideología que ha llevado a muchos jóvenes no solo a identificarse como hombres y mujeres con independencia de su sexo biológico, sino también a identificarse como gatos, como perros o como cualquier otra identidad". Incluso, llegó a declarar en tribuna que "el verdadero logro del comunismo, su hazaña más monumental, ha sido sacar esas conductas del catálogo de los trastornos y meterlas en el catálogo de los derechos humanos". La "ideología de género", añadió Martínez Nieto para rematar, "está conduciendo cada vez más al trastorno mental, al suicidio, a la hormonación y a las cirugías de muchos jóvenes y adolescentes".

Eugenia Sánchez, también de Vox, no pareció tener la más mínima intención de rebajar el tono de su compañero de partido. Se refirió a las marchas del Orgullo como "espectáculos lamentables", y redujo estas protestas multitudinarias a las supuestas quejas de los vecinos de ciudades como Madrid, que "denuncian relaciones sexuales, personas desnudas y consumo de drogas a cualquier hora del día".

Diputados de Vox, con Antonio Martínez Nieto a la izquierda (sentado), durante el pleno de la Asamblea de este miércoles 17 de junio de 2026. / Loyola Pérez de Villegas

El Partido Popular optó por presentar enmiendas de totalidad a las mociones de PSOE y Podemos-IU, evitando así poder enriquecer los textos originales. "Ni discriminación ni exaltación", dijo el diputado del PP Carlos Albaladejo sobre su postura ante las personas trans, pidiendo así "naturalidad" y no convertir este asunto en una "batalla ideológica". Por este motivo, dijo, presentó un texto alternativo que pedía la actualización de los protocolos de convivencia y prevención del acoso escolar, reforzar la formación permanente del profesorado y reforzar las medidas de prevención y sensibilización contra los discursos de odio, entre otras medidas.

Maruja Pelegrín (PP) remarcó que "la derecha no odia absolutamente a nadie" y aseguró que los "logros conseguidos en esta materia" se deben tanto al PSOE como al PP. En este sentido, recordó que su formación "podía haber anulado leyes aprobadas por el Partido Socialista y nunca las anuló". La enmienda a la totalidad que presentó, parecida a la que defendió su compañero de partido Carlos Albaladejo, incluía medidas como la ampliación de los programas educativos orientados a la promoción de la salud afectivo-sexual.

Sterm condena las declaraciones de Martínez Nieto

Sterm Intersindical manifestó este miércoles su más firme repulsa y condena ante las declaraciones realizadas por el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, que "pretende señalar y culpabilizar a determinados colectivos y realidades sociales de los problemas que afectan a nuestra sociedad, convirtiéndolos en chivos expiatorios sobre los que proyectar el malestar y las incertidumbres colectivas".

Sterm

Desde el sindicato ven "intolerable que cuestione la consideración de las personas trans como sujetos de derechos humanos o que presente el reconocimiento de su dignidad y de sus derechos como una forma de adoctrinamiento social".

"Las vidas trans existen. También existen las infancias y adolescencias trans. Negar esta realidad no hará que desaparezcan, pero sí contribuirá a aumentar el sufrimiento de quienes la viven y a perpetuar una violencia estructural que, en demasiadas ocasiones, permanece silenciada o invisibilizada. Los discursos que cuestionan la existencia, la legitimidad o los derechos de las personas trans tienen consecuencias reales en la vida cotidiana de quienes sufren discriminación, acoso y exclusión", subrayan.

Desde STERM Intersindical consideran que el alumnado trans necesita que las administraciones educativas, y en concreto la Consejería de Educación, desarrollen y apliquen de manera efectiva una normativa específica que garantice el respeto a sus derechos y la protección de sus realidades en los centros educativos. Por ello, exigen el pleno cumplimiento de la Ley Trans, así como el desarrollo de protocolos específicos de acompañamiento, atención y protección en el ámbito educativo. "La escuela debe ser un espacio seguro, inclusivo y libre de cualquier forma de discriminación", concluyen.