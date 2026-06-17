Es oficial: miles de jóvenes de Murcia podrán viajar casi gratis este verano con descuentos de hasta el 90%

Viajar este verano en tren o autobús por España (o incluso recorrer Europa en Interrail) puede salir casi gratis si tienes entre 18 y 30 años. El Gobierno ha aprobado la cuarta edición del Verano Joven, el programa que año tras año arrasa entre la juventud española y que en 2026 llega con 130 millones de euros para ofrecer descuentos de hasta el 90% en billetes de tren y autobús durante los meses de julio, agosto y septiembre.

¿Quién puede beneficiarse y cuándo?

Podrán acceder al programa todos los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, tanto con nacionalidad española como extranjeros con residencia legal en España. Los descuentos se aplicarán en billetes con fecha de viaje entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026, ya sean sencillos o de ida y vuelta, en tren, autobús de titularidad estatal o pase Interrail por Europa.

¿Cuánto me puedo ahorrar?

Las rebajas varían según el tipo de transporte. Los autobuses de competencia estatal y los trenes de media distancia convencional y de ancho métrico cuentan con un descuento del 90%. Los servicios Avant, los trenes de alta velocidad y los servicios comerciales de larga distancia de todos los operadores ferroviarios tienen una rebaja del 50%, con un tope de 30 euros por billete. El pase Interrail Global Flexible de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe, también se beneficia de un descuento del 50%.

Para que los números cobren vida: el descuento medio por cada billete sencillo de autobús el año pasado fue de 24,5 euros, lo que significa que un grupo de seis amigos que quieran ir a la playa en julio podría ahorrarse unos 294 euros. En alta velocidad, el ahorro medio por billete de ida alcanzó los 18 euros, y en media distancia, unos 10 euros por trayecto. Los más aventureros que opten por el Interrail pueden ahorrarse una media de 168 euros por pase.

¿Cómo conseguir el descuento?

El proceso es sencillo. Hay que registrarse en la página web veranojoven.transportes.gob.es, que estará operativa en los próximos días, al menos 24 horas antes de realizar la primera compra. Para el registro será necesario el DNI o NIE. Si se cumplen los requisitos, el beneficiario recibirá un código personal e intransferible que deberá facilitar al operador a la hora de comprar el billete. Las empresas irán habilitando la venta con descuentos a medida que adapten sus sistemas.

Eso sí, hay una limitación importante: una misma persona no podrá usar el descuento en dos billetes de la misma empresa, para el mismo sentido de origen y destino, en el mismo día.

Sanciones por mal uso

El Ministerio podrá retirar el código a quienes acumulen usos indebidos, como ceder el código a otra persona o no cancelar un viaje con al menos 24 horas de antelación. Antes de llegar a ese punto, la empresa avisará al usuario por SMS o correo electrónico de cada uso irregular. Quien pierda el código no podrá volver a registrarse en el programa.

Un programa que no para de crecer

El Verano Joven nació en 2023 y desde entonces no ha dejado de crecer. En su primera edición, algo más de 1,1 millones de jóvenes realizaron cerca de 4 millones de viajes. En 2024, la cifra ascendió a casi 1,4 millones de viajeros y más de 5 millones de trayectos. El año pasado, el programa batió todos sus récords: 1.553.358 jóvenes y 6,8 millones de viajes, un 30% más que en 2024. En total, en sus tres primeras ediciones, más de cuatro millones de jóvenes han realizado más de 16 millones de viajes gracias al programa.

Para 2026, el Gobierno enmarca además esta iniciativa en el contexto del encarecimiento del transporte derivado de la crisis de Oriente Medio, que golpea especialmente a los jóvenes, un colectivo con mayor vulnerabilidad económica.