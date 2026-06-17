Luz verde de la Agencia Europea del Medicamento a la UMU y el IMIB para el uso de un fármaco huérfano

Las investigaciones 'made in' Murcia para el tratamiento de la anemia de Diamond-Blackfan, una enfermedad considerada rara por su baja prevalencia, están dando resultados esperanzadores para estos pacientes. El último paso ha sido la autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de la designación del medicamento huérfano dasatinib para el tratamiento de la anemia de Diamond-Blackfan tras el estudio conjunto realizado por el Grupo de Inmunidad, Inflamación y Cáncer de la Universidad de Murcia (UMU), el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) y el Centro de Investigación Biomédica en Red - Enfermedades Raras (Ciberer).

La anemia de Diamond-Blackfan es una enfermedad genética rara que afecta a la médula ósea y se caracteriza por un fallo severo en la producción de glóbulos rojos y que afecta a cinco de cada millón de personas en la Unión Europea, diagnosticándose durante el primer año de vida. Los síntomas pueden incluir anemia grave, malformaciones congénitas, retraso del crecimiento, alteraciones endocrinas y predisposición al cáncer. Las opciones terapéuticas son limitadas y se basan, principalmente, en corticoides, transfusiones periódicas y, en algunos casos, trasplante de médula ósea.

El pasado mes de enero, el grupo de investigación de la UMU y el IMIB publicó los resultados preclínicos de su estudio en la revista internacional EMBO Molecular Medicine. Ahora, la EMA, agencias encargada de garantizar la supervisión y seguridad de los medicamentos de uso humano y veterinario en la UE, ha reconocido el potencial terapéutico de dasatinib como posible tratamiento modificador e innovador para esta enfermedad rara.

Las evidencias científicas de este trabajo en colaboración sugieren que este fármaco, ya aplicado en terapias dirigidas a ciertos tipos de cáncer, podría restaurar el proceso de producción de glóbulos rojos en la médula ósea y otros tejidos impidiendo que la molécula ZAKα active en exceso el inflamasoma NLRP1, destinado a equilibrar el sistema inmune. La activación de los inflamasomas provoca una inflamación fuerte, la cual, si no se detiene, puede causar graves patologías.

La designación de medicamento huérfano es un reconocimiento que concede la EMA a medicamentos destinados a tratar enfermedades poco frecuentes, que afectan a un número muy reducido de personas. Este estatus ofrece varios beneficios al desarrollo del fármaco, como asistencia en los ensayos clínicos, incentivos económicos y un período de exclusividad en el mercado, con el objetivo de facilitar que estos medicamentos lleguen más rápido a los pacientes que los necesitan. Como explica Victoriano Mulero Méndez, director del proyecto y catedrático de Biología Celular, "la concesión de la designación de medicamento huérfano representa un paso importante para acelerar el desarrollo clínico de nuevas terapias dirigidas a pacientes con anemia de Diamond-Blackfan, una enfermedad rara con importantes necesidades médicas no cubiertas".

Trabajo de laboratorio con el pez cebra

El trabajo desarrollado ha utilizado la plataforma Cebra Única para reproducir de forma precisa las alteraciones observadas en pacientes con DBA. Empleando modelos genéticos de pez cebra, con una similitud del 70% con los genes humanos, así como células humanas editadas por CRISPR y células provenientes de la médula ósea de los propios pacientes, el equipo ha demostrado que el fallo en los glóbulos rojos se debe a la activación inapropiada del inflamasoma NLRP1, que actúa como sensor intracelular del peligro y que inhibe el proceso biológico de producción de glóbulos en la médula ósea.

Conocido este mecanismo, el equipo evaluó fármacos ya aprobados y comercializados y descubrieron que tres inhibidores de tirosina-quinasas (dasatinib, nilotinib e imatinib), que se emplean, por ejemplo, para interrumpir la señal de las células cancerosas y evitar que crezcan y se multipliquen, pueden bloquear también esta vía inflamatoria en DBA.

Estos resultados se reproducen con éxito en todos los sistemas biológicos empleados, tanto en el pez cebra como en las células humanas.

Puesta en marcha de un ensayo clínico

El siguiente paso de este innovador estudio de reposición farmacológica será trabajar con la EMA para poner en marcha un ensayo clínico financiado por la empresa Zentiva, en el que se estudiará la seguridad y eficacia de dasatinib aplicado a la anemia de Diamond-Blackfan.

Además de recibir la designación, la investigación ha sido financiada por la Fundación Séneca, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y CIBERER, con el fin de avanzar en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para enfermedades raras hematológicas. El proyecto también ha contado con la colaboración de los pacientes y familias de la Asociación Española de Anemia de Diamond-Blackfan, cuya participación ha resultado esencial para impulsar la investigación y acelerar el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas a través de la donación de muestras y la difusión del trabajo para su visibilización.