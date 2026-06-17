La lucha por un estatuto propio y las guardias sacan de nuevo a los médicos a las calles de Murcia

Bajo el lema 'Sin médicos no hay sanidad. Estatuto propio' salían a la calle este miércoles cerca de un centenar de facultativos murcianos convocados por el sindicato Avanza Médica en una protesta que vuelve a visibilizar el conflicto que hay abierto tanto con el Ministerio de Sanidad, por la negociación del Estatuto Marco, como con la Consejería de Salud murciana, de la que dependen las condiciones laborales y la organización del trabajo de estos profesionales.

La movilización pretendía visibilizar la "situación límite" que atraviesa el colectivo médico y exigir soluciones urgentes tanto a nivel nacional como autonómico, según los organizadores.

Esta semana se celebra la quinta semana de huelga mensual del año, protestas que ya arrancaron en el verano de 2025 por la falta de diálogo y acuerdo con el departamento que dirige Mónica García y que está comenzando a pasar factura a la asistencia a la población, con miles de cirugías, consultas y pruebas diagnósticas suspendidas sin que el Gobierno central mueva su postura. A esta se suma desde este mes de junio el paro de horas extra o 'peonadas' y al que ya se han sumado una quincena de servicios de ocho hospitales de la Región de Murcia.

Este plante de los profesionales, principalmente anestesistas y cirujanos, para dejar de realizar actividad concertada en horas extra ha sido impulsado en la Región de Murcia por el sindicato Avanza Médica y respaldado también por CESM, una forma de presionar a la Consejería "ante la falta de interlocución de la Administración regional y la negativa a abordar las reivindicaciones planteadas por el colectivo médico", insisten.

Manifestación de médicos en la Plaza Circular de Murcia este miércoles. / Israel Sánchez

Así, decenas de profesionales, acompañados algunos de sus hijos, protestaban este miércoles en una marcha que se dirigió desde la sede del Colegio de Médicos de la Región a la puerta de la Consejería de Salud, en Ronda Levante, y en la que portaban pancartas en las que se podían leer mensajes como ' Menos guardia, más cuentos antes de dormir', 'Médico esclavo' o 'Por un estatuto del médico. Salvemos la sanidad', entre otras.

Los convocantes insisten en que "los médicos de la Región de Murcia reclamamos con la misma firmeza y vehemencia la aprobación de un Estatuto Médico propio por parte del Ministerio de Sanidad, que reconozca las especiales características de nuestra profesión, como exigimos a la Consejería de Salud y al Gobierno de la Región de Murcia que resuelvan de manera inmediata aquellas cuestiones que son de su exclusiva competencia". Entre ellas destacan la implantación efectiva de la jornada de 35 horas, la mejora de las condiciones de conciliación y descanso, la adecuada planificación de las plantillas, el reconocimiento profesional de médicos especialistas y residentes, cumplimiento de los acuerdos sindicales del año 2022 con las agendas de Atención Primaria y la actividad autoconcertada y el impulso de la creación de espacios reales de representación y negociación del colectivo médico.