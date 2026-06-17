Fallece Julián Pérez-Templado, el magistrado que ayudó a consolidar la Justicia autonómica en Murcia

El magistrado Julián Pérez Templado Jordán, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y una de las figuras más respetadas de la judicatura regional, ha fallecido este miércoles dejando tras de sí una trayectoria de más de cuatro décadas al servicio de la Justicia.

Nacido en Murcia en 1948, Pérez Templado dedicó 46 años de su vida profesional a la Carrera Judicial, en la que ingresó por Orden de 28 de junio de 1974. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcaraz. Dos años después, en mayo de 1976, regresó a la Región de Murcia al ocupar plaza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caravaca de la Cruz.

Aquel destino marcó el inicio de una relación estrecha con la comunidad jurídica murciana, que años más tarde lo vería asumir una de las mayores responsabilidades institucionales de la Justicia en la Región.

En enero de 1981 promocionó a la categoría de magistrado con destino en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Sebastián y, en julio de ese mismo año, pasó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Albacete. Posteriormente, en abril de 1983, ascendió a magistrado en la Audiencia Territorial de Albacete y, en enero de 1986, se incorporó a la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Pérez Templado (primero por la izquierda) en un acto con motivo de su jubilación, en 2020 / TSJ

Su etapa más destacada en la Región de Murcia comenzó en junio de 1994, cuando fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, cargo que desempeñó durante una década, hasta el 11 de septiembre de 2004. Desde esa responsabilidad, Pérez Templado ejerció una labor institucional marcada por la serenidad, el rigor jurídico y el respeto dentro del ámbito judicial.

Tras dejar la Presidencia del TSJ murciano, continuó prestando servicio en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia hasta su jubilación, el 4 de septiembre de 2020, al alcanzar la edad legalmente establecida.

Su despedida de la Carrera Judicial estuvo condicionada por las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19, que impidieron que recibiera entonces el homenaje presencial que muchos compañeros, juristas y representantes de la comunidad jurídica regional deseaban brindarle. Tras su jubilación, asumió la Presidencia del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, responsabilidad que desempeñó con el mismo compromiso institucional que había caracterizado toda su trayectoria, y puesto del que dimitió por razones de salud.

Constructor de la Justicia autonómica en la Región

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha expresado su "profundo pesar" por la muerte de Pérez Templado y ha trasladado sus condolencias a sus familiares, amistades y personas allegadas.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna Carbonell, ha destacado que Pérez-Templado "pertenece a una generación de jueces que tuvo que construir muchas de las instituciones que hoy damos por consolidadas". También ha subrayado que "entendió siempre la Presidencia del Tribunal como una tarea de servicio a los demás, alejada del protagonismo y centrada en fortalecer la Justicia desde el diálogo, el consenso y el trabajo constante".

Manuel Luna destaca su papel como “constructor” de instituciones judiciales y su compromiso con el diálogo, el consenso y el servicio público

"Su huella permanece en esta institución y en varias generaciones de profesionales que encontraron en él un referente de equilibrio, sensatez y compromiso con lo público", ha añadido Luna Carbonell.

Condolencias por la muerte de la magistrada Brígida Gil Páez

Este miércoles el Tribunal Superior informaba de "otra dolorosa noticia para la Justicia regional". El Tribunal Superior de Justicia ha lamentado igualmente el fallecimiento de la magistrada Brígida Gil Páez, titular de la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Murcia, cuya muerte a los 49 años ha causado una profunda conmoción entre compañeros y profesionales de la Administración de Justicia.

El presidente del TSJ ha trasladado el afecto y la cercanía de toda la Justicia regional a la familia de la magistrada y ha señalado que “su pérdida deja un vacío inmenso entre quienes compartieron con ella el trabajo diario de juzgar y servir a los ciudadanos”. Asimismo, ha recordado “su dedicación profesional y el respeto y cariño que supo ganarse entre quienes la conocieron”.

La ceremonia religiosa por Brígida Gil Páez tendrá lugar este jueves, a las 11.00 horas, en la capilla del Tanatorio Nuestro Padre Jesús de Mula.

La Justicia de la Región de Murcia despide a dos servidores públicos que, desde distintas responsabilidades y generaciones, dedicaron su vida profesional al servicio de los ciudadanos y al fortalecimiento de las instituciones.

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Con su fallecimiento, la Justicia murciana pierde a uno de sus nombres propios: un magistrado de larga trayectoria, vinculado durante décadas a los tribunales y recordado por su vocación de servicio público, su experiencia y su contribución al fortalecimiento institucional del poder judicial en la Región.