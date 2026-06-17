Espinosa de los Monteros ofrece Atenea a un futuro gobierno de PP y Vox: "Serán los primeros destinatarios de nuestros informes"

Iván Espinosa de los Monteros desembarcó este miércoles en Murcia para presentar Atenea, el ‘think tank’ que preside y con el que pretende influir en el debate político nacional desde fuera de los partidos. En un desayuno informativo celebrado en el Hotel Rincón de Pepe, el exdiputado de Vox defendió que España necesita "volver a crecer" tras "dos décadas perdidas" y situó a su plataforma como una fábrica de propuestas para un eventual Gobierno de signo contrario al actual.

Aunque insistió en que Atenea "no es un partido político ni lo va a ser", Espinosa no ocultó que sus informes están pensados, sobre todo, para ser útiles a una futura mayoría de derechas. "El primer destinatario de nuestros informes son justamente los líderes del Partido Popular y Vox", afirmó, al considerar que ambos partidos son los que "previsiblemente" podrían gobernar España en los próximos años. A su juicio, las ideas de Atenea son "perfectamente asumibles" por un Ejecutivo de PP y Vox si su objetivo es "volver a contribuir al crecimiento de este país".

No tengo ninguna duda de que cuando llegue el momento, si los votos suman, el PP y Vox se pondrán de acuerdo

El exdirigente de Vox evitó entrar de lleno en la batalla partidista, pero sí dejó una lectura política clara: si los números dan tras las próximas elecciones generales, PP y Vox acabarán entendiéndose. "No tengo ninguna duda de que cuando llegue el momento, si los votos suman, el PP y Vox se pondrán de acuerdo", señaló. Espinosa recordó los pactos alcanzados en comunidades autónomas y ayuntamientos, y defendió que, pese al "drama" y la "tirantez" que puedan acompañar las negociaciones, ambas formaciones "se han puesto de acuerdo siempre" cuando han podido desalojar a la izquierda.

Preguntado por si Atenea podría convertirse en una especie de bisagra entre PP y Vox, Espinosa rechazó esa posibilidad. "El ADN no es un partido político", subrayó. Sin embargo, admitió que la acumulación de informes puede acabar pareciéndose a un programa electoral. "Después de 10, 12 o 14 informes" habrá, dijo, una batería de medidas "probablemente mucho más profunda que la mayoría de los programas electorales".

Pedro Sánchez asumiría lo que hiciera falta con tal de continuar un día más en el Gobierno

Atenea se presenta como una asociación de la sociedad civil financiada por sus afiliados, a los que denomina "embajadores", y sin fondos públicos. Su objetivo, como ya explicó el domingo en una entrevista en La Opinión de Murcia, es encargar informes a expertos independientes sobre asuntos que considera estructurales, aunque no siempre formen parte de la actualidad inmediata. Entre los documentos ya presentados citó uno sobre la recuperación del Estado de Derecho, otro sobre el papel de España en el mundo, un tercero sobre pensiones y un cuarto sobre vivienda.

La parte más política de su intervención se centró en la crítica al Gobierno de Pedro Sánchez. Espinosa sostuvo que España está perdiendo "calidad democrática" y que se cuestionan elementos como la separación de poderes, la independencia judicial o el papel de la Fiscalía. También aseguró que el Ejecutivo no ha adoptado medidas para recuperar el Estado de Derecho, mejorar la posición internacional de España, reformar las pensiones o facilitar el acceso a la vivienda. "El actual presidente del Gobierno asumiría lo que hiciera falta con tal de continuar un día más en el Gobierno", añadió.

Reforma electoral

Uno de los planteamientos más llamativos fue la reforma electoral que Atenea estudia para favorecer gobiernos más estables. Espinosa avanzó que trabajan en propuestas sin modificar la Constitución, entre ellas elevar el número de diputados hasta los 400, límite permitido por la Carta Magna. La idea, explicó, sería añadir hasta 50 escaños al partido que obtenga más diputados, con el objetivo de facilitar que la fuerza mayoritaria pueda gobernar sin depender tanto de partidos minoritarios.

Espinosa de los Monteros, durante el encuentro con los medios de la Región de Murcia. / Israel Sánchez

En materia de pensiones, defendió un sistema mixto para los trabajadores más jóvenes, sin perjudicar a los pensionistas actuales ni a quienes ya tienen derechos consolidados. La propuesta pasaría por crear cuentas nominales a nombre de cada cotizante, de forma que una parte de sus aportaciones pudiera invertirse y capitalizarse a largo plazo. Espinosa insistió en que el debate no parte de una voluntad de recortar pensiones, sino de la constatación de que el sistema actual "no se sostiene económicamente" porque las cotizaciones no cubren el gasto.

La vivienda fue otro de los grandes ejes de su diagnóstico. Para el presidente de Atenea, España dispone de demanda, suelo, constructoras, promotoras, conocimiento técnico y financiación, por lo que el principal obstáculo está en la Administración. "Lo único que nos falta es una administración pública en todos los niveles que realmente se oriente a permitir que se construya", afirmó. Espinosa no defendió que las administraciones construyan directamente, sino que generen condiciones para que se pueda aumentar la oferta.

El agua y la Región de Murcia

El acto tuvo también un claro guiño murciano. Espinosa vinculó el crecimiento de la Región en las últimas décadas con la llegada del agua y defendió las infraestructuras hídricas como una cuestión estratégica para España. A su juicio, "solo desde el peor posicionamiento ideológico, partidista o político" se puede poner en duda la necesidad de llevar agua a Murcia y al conjunto del país. Defendió que España tiene agua suficiente, pero mal distribuida en el tiempo y en el territorio, y abogó por interconectar cuencas, planificar infraestructuras y recuperar una visión nacional del agua.

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Espinosa sostuvo que el avance de Murcia se explica por el desarrollo del sector primario y de las industrias auxiliares vinculadas a la agricultura, desde la logística hasta los plásticos o el transporte. También extendió su argumento al turismo y a los campos de golf, al considerar que las restricciones de agua en zonas de gran afluencia turística carecen de sentido en un país que, según dijo, debe gestionar mejor sus recursos.