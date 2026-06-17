Diego Coquillat, ante la aplicación de la inteligencia artificial en la hostelería: "Habrá bares y restaurantes en los que sea la carta quien 'lea' al cliente"

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú) celebra este miércoles por la mañana en Luis Miguel Eventos la primera edición del Foro HoyTú, una jornada que reunirá a profesionales y expertos, concebida como punto de encuentro para compartir conocimiento, inspirar al sector y continuar impulsando el futuro de la hostelería y el turismo regional.

'Hosteler-IA' será el título de la primera ponencia, que correrá a cargo del especialista en innovación y transformación digital en hostelería Diego Coquillat, quien se centrará en el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial, la aplicación a la restauración y su implantación real en los negocios.

¿En qué fase se encuentra el impacto y la implementación de la inteligencia artificial en el sector de la hostelería?

Por ahora estamos en una fase inicial de implantación. Aunque existe una gran inquietud por conocer cómo la IA va a afectar al sector y cómo puede optimizar la operativa, ya estamos viendo aplicaciones reales en todos los niveles: desde grandes cadenas y restaurantes independientes hasta chefs de prestigio. Especialmente en el ámbito conversacional ya encontramos casos de uso muy diversos, como consulta de recetas, generación de logotipos, creación de contenidos para redes sociales, elaboración de escandallos o gestión de stocks. El sector ya está empezando a comprobar que la IA supone un importante ahorro de tiempo a través de tareas de gestión que antes requerían horas o incluso días que pueden realizarse ahora de forma mucho más rápida, eficaz y, en muchos casos, reduciendo errores humanos. Cada vez más profesionales están formándose, algo que considero fundamental.

¿Cuáles son las áreas de la hostelería en las que la inteligencia artificial puede ayudar más?

En la parte creativa, ayuda a diseñar menús, conceptos gastronómicos, campañas de marketing o la identidad visual de un negocio. En el ámbito operativo, permite optimizar compras, gestionar stocks, elaborar escandallos y reducir desperdicios. En la vertiente analítica, facilita el análisis de reseñas, la planificación de personal y la previsión de la demanda a partir de datos. Y en el área comercial, contribuye a mejorar la experiencia del cliente, reforzar la fidelización y automatizar la atención mediante asistentes virtuales. En definitiva, la IA permite ahorrar tiempo, tomar mejores decisiones y mejorar la eficiencia del negocio.

"Estas herramientas suponen un importante ahorro de tiempo en tareas que antes requerían horas o incluso días"

¿Qué errores están cometiendo los negocios que ya han empezado a implantar la IA?

El más frecuente es pensar que hace magia o que puede automatizarlo todo de inmediato. Todavía estamos en una fase inicial y muchas aplicaciones ni siquiera están completamente integradas entre sí, por eso siempre recomiendo empezar con proyectos pequeños: no debemos intentar transformar todo el negocio de golpe porque eso genera frustración. Es mejor comenzar con iniciativas concretas que aporten resultados y confianza y, a partir de ahí, poco a poco, se podrán desarrollar proyectos más ambiciosos. Lo que sí tengo claro es que aquellos bares o restaurantes que no comiencen a interesarse por estas herramientas acabarán encontrándose con una importante desventaja competitiva.

Estamos hablando de un sector donde el trato humano y la cercanía con el cliente ha sido esencial en nuestro país... ¿La IA puede cambiar este escenario?

La clave está precisamente en encontrar el equilibrio. Los hosteleros venden experiencias y buscan que el cliente se marche satisfecho. Ese componente es, sin duda, profundamente humano y la IA debe servir como apoyo en la gestión interna, en el back office, mientras que el front office, la relación directa con el cliente, sigue dependiendo de las personas. En este caso, no veo la IA como una amenaza, sino como una oportunidad, ya que el sector puede combinar perfectamente ambos aspectos: eficiencia tecnológica y atención humana.

"Habrá ámbitos donde la automatización sea muy intensa y otros donde el valor humano siga siendo insustituible"

¿Pueden estas nuevas tecnologías de alguna forma sustituir el trato humano?

Llevo más de 25 años en el sector y es cierto que nunca había visto una tecnología evolucionar tan rápido. Ahora bien, la hostelería es un sector muy diverso y las necesidades, por ejemplo, de un restaurante de comida rápida no son las mismas que las de un restaurante gastronómico. En negocios donde la relación personal no es tan importante, la automatización tendrá un impacto mucho mayor. De hecho, veremos casos en los que no será el cliente quien lea la carta, sino la carta quien 'lea' al cliente, recomendándole productos según sus gustos. Sin embargo, en restaurantes donde el servicio y la atención personalizada son parte esencial de la experiencia, la IA no tendrá el mismo protagonismo. Lo que sí hará será liberar tiempo de tareas operativas para que los profesionales puedan dedicar más atención al cliente. Habrá ámbitos donde la automatización sea muy intensa y otros donde el valor humano siga siendo insustituible.

Y ante el posible riesgo de que llegue a destruir puestos de trabajo en el sector, ¿qué se puede hacer?

La clave está en la formación. Todos los perfiles deberían empezar a formarse porque la IA se convertirá en una herramienta básica en muy pocos años. Hoy en día, alguien que no sabe utilizar un ordenador o enviar un correo electrónico tiene dificultades para acceder al mercado laboral y con la IA ocurrirá algo parecido. No se trata de verla como una amenaza, sino como una herramienta que nos permitirá convertirnos en profesionales más eficientes. Puede ayudarnos a gestionar reservas, escandallos, costes, nóminas y muchas otras tareas que consumen tiempo. Repito que el objetivo no es sustituir a las personas, sino permitirles trabajar de forma más productiva.

También afectará a la hora de cómo el cliente 'busca' dónde ir a comer y se fía de las recomendaciones...

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Sin duda. De hecho, uno de cada cuatro clientes ya busca recomendaciones de restaurantes a través de herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, Gemini u otras plataformas para que les recomienden restaurantes y estamos hablando de una tecnología que apenas tiene dos o tres años de desarrollo masivo. Dentro de unos años, la mayoría de los usuarios probablemente buscarán recomendaciones de restaurantes, platos o vinos directamente a través de la IA. Esto convierte a la inteligencia artificial en un nuevo intermediario entre el cliente y la elección final. Por tanto, posicionarse correctamente dentro de estos entornos será fundamental. Cada vez más tráfico dejará de pasar por los buscadores tradicionales como Google o Tripadvisor y se trasladará hacia sistemas basados en IA. Los restaurantes que quieran mantener relevancia digital deberán trabajar también su posicionamiento en estas plataformas, porque será allí donde los clientes acudan a buscar información y recomendaciones.