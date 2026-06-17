Denuncian una "masacre" en la oposición de orientación laboral en la Región de Murcia con el 98,5% de los aspirantes suspensos

Una tasa de "eliminación masiva e inmisercorde del 98,5%" en las oposiciones de orientación laboral de la Región de Murcia celebradas el pasado fin de semana. Los sindicatos Intersindical y UGT han denunciado la "masacre" en la prueba, con solo 11 aprobados sobre 731 personas que se presentaron al ejercicio del 13 de junio y las que optaban a una de las más de 40 plazas que se ofertaban para entrar a formar parte del Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la Comunidad.

Intersindical carga contra la "aberración" que han supuesto las calificaciones y la falta de "una prueba equitativa, baremable y ajustada a la realidad". En concreto, en el proceso selectivo únicamente han superado el ejercicio 10 aspirantes de un total de 698 presentados, mientras que en el turno reservado a personas con discapacidad únicamente ha resultado apta 1 persona de las 33 que concurrieron a las pruebas

"No ha suspendido el personal aspirante, sino que es la propia Administración Pública la que ha cosechado un suspenso general en toda regla". El sindicato expone que el examen "apenas contenía preguntas manifiestamente impugnables o errores de bulto en el cuestionario". Lejos de ser un alivio, añaden, esto demuestra un "diseño blindado y un enfoque deliberadamente hostil".

"Se ha recurrido a un nivel de retorcimiento tan ajeno a la práctica habitual de la materia que ha transformado el proceso en una trampa insalvable", apuntan antes de señalar que el ejercicio solo destila "la mala fe de un tribunal que ha ido a 'pillar y a tumbar en masa a las personas aspirantes".

"Años de esfuerzo, estudio y recursos personales"

Por su parte, desde UGT advierten de que, cuando el número de aspirantes que supera las pruebas resulta tan reducido, "se pone en riesgo la capacidad de la Administración para cubrir adecuadamente las necesidades de personal presentes y futuras, especialmente en un contexto marcado por jubilaciones masivas y por la necesidad de reforzar los servicios públicos". Asimismo recuerdan que la gran mayoría de estos aspirantes habían dedicado "años de esfuerzo, estudio y recursos personales a preparar unas pruebas selectivas cuyo resultado final evidencia una evidente desconexión entre las necesidades reales de personal y los resultados obtenidos".

Para Intersindical es "especialmente sangrante e intolerable" que este ejercicio pretenda cuestionar "de un plumazo" la competencia técnica de cientos de personas suspendidas que, "muchas de ellas, son, precisamente, las mismas profesionales que sostienen en el día a día el servicio de orientación laboral del SEF".

Piden la intervención de Función Pública para revisar el proceso selectivo y advierten de que dificultarán reforzar la plantilla ante próximas jubilaciones

Intersindical ha exigido la intervención directa y urgente de la nueva directora general de la Función Pública, María Caridad de la Hera Orts, "para asumir la responsabilidad de gestión" que le compete, evaluar la "desproporción" de esta prueba y adoptar las medidas correctoras oportunas para "frenar este atropello laboral".

"La cúpula administrativa no puede escudarse de manera cobarde en la 'discrecionalidad técnica' del tribunal ante un desastre estadístico de estas magnitudes. Mirar hacia otro lado ante la desmoralización y el castigo infligido a 720 profesionales convierte a la Dirección General en cómplice por omisión de la degradación de la imagen de las instituciones públicas y del desprecio hacia su propia plantilla".