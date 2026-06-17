La Asamblea adjudica a dedo el contrato de los barómetros al Cemop después de más de un año sin sacar concurso público

El Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop), entidad adscrita a la Universidad de Murcia (UMU), continuará haciendo los barómetros electorales en la Región pagados por la Asamblea, aunque fue la misma Cámara autonómica la que aprobó en abril de 2025 una iniciativa del PSOE para que la financiación pública de estas encuestas se realice "siempre que se licite mediante procesos de concurrencia pública competitiva", acabando así con la subvención directa y su selección "a dedo". Esta condición, sin embargo, no se ha producido.

El Grupo Parlamentario Popular logró sacar adelante este miércoles una moción en la que solicita la continuidad de los estudios del Cemop hasta establecer el nuevo modelo de contratación, algo que no se ha avanzado en más de un año. María Casajús explicó que su eliminación, aunque fuera temporal, "supondría asumir un coste difícilmente reversible".

Las quejas del portavoz de Vox acabaron con la paciencia de la Mesa: "Qué poca clase política"

Vox fue el único que se opuso a esta iniciativa. Su portavoz, Rubén Martínez Alpañez, recordó que aún queda un año de legislatura y que en cualquier Administración pública se tardan seis meses en sacar un contrato a licitación. Lo que busca el PP, según dijo, es volver a entregar el contrato "a sus amigos", a los que acusó de decir que "la existencia de múltiples partidos en la Asamblea es erosiva para la calidad democrática".

Muy duro se mostró con la Mesa de la Cámara, a sus espaldas cuando estaba en tribuna: "La ha puesto el PP, la dirige el PP, tiene mayoría el PP, y los compañeros del PP vienen a decirnos que los procedimientos administrativos y de libre concurrencia no pueden aplicarse porque la Mesa es lenta y no sabe hacer sus previsiones". Cuando volvió a su escaño, se dirigió a él la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez: "Qué poca clase política".

Nuevo apoyo al Tajo-Segura

El trasvase Tajo-Segura volvió a debatirse en el Pleno de la Asamblea Regional, al defender el PP una moción en el que se pide "una metodología seria y transparente para revisar los caudales ecológicos" y se exige que se vote en el Congreso de los Diputados cualquier cambio en sus reglas de explotación. "El Gobierno de Pedro Sánchez pretende desmontar el Tajo-Segura por la puerta de atrás, de forma sectaria, ruin, ideológica, torticera y sibilina", denunció Jesús Cano.

Por último, también se aprobó una moción de Vox sobre creación de Unidades de Apoyo Integral a la Maternidad y a la Salud Ginecológicas en la Región. La diputada María José Ruiz aseguró que estas unidades "no son una estructura burocrática, ni un organismo ideológico, ni una duplicidad administrativa", sino que "obedecen al enfoque integral de la salud que rige la medicina moderna". PSOE y Podemos rechazaron esta iniciativa.

No vieron la luz la reforma del PSOE para devolver a la Comunidad la gestión de las VTC ni la moción sobre rechazo de las cesiones del independentismo de Vox.