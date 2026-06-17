La Casa Regional de Murcia en Barcelona recibe la imagen restaurada de la Fuensanta

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, entregó este martes a la Casa Regional de Murcia en Barcelona la imagen restaurada de la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad de Murcia y símbolo de identidad para miles de murcianos residentes en Cataluña. El acto se celebró en la iglesia de San Oleguer de Barcelona, donde la talla recibe culto desde hace décadas.

La restauración pone fin al compromiso adquirido por el Ejecutivo autonómico el pasado año con la Casa Regional de Murcia en Barcelona y la Cofradía de la Virgen de la Fuensanta. La intervención, realizada por el Centro de Restauración de la Comunidad, ha permitido recuperar y garantizar la conservación de una imagen especialmente significativa para la diáspora murciana en Cataluña.

Durante el acto, López Miras destacó el valor sentimental de la Casa Regional de Murcia en Barcelona, a la que definió como un espacio de "identidad, cariño, nostalgia, recuerdo y orgullo". Asimismo, agradeció la labor desarrollada por la entidad durante décadas para mantener vivos los lazos entre los murcianos residentes en Cataluña y su tierra de origen.

Fernando López Miras, junto a Emiliano Bermúdez, presidente de dicha Casa Regional / ANGELA ORTIZ

"Hace unos meses me comprometí con vosotros a que la Virgen pasaría por nuestro Centro de Restauración y volvería más guapa que nunca, y así ha sido", afirmó el presidente, quien elogió el trabajo realizado por los profesionales encargados de la restauración.

El jefe del Ejecutivo regional también aseguró que la Casa Regional actúa como una "embajada emocional y sentimental" de la Región de Murcia en Barcelona, un lugar que permite a los murcianos conservar y compartir sus raíces.

La actuación llevada a cabo por la Comunidad Autónoma ha incluido la restauración de la escultura y la recuperación de los elementos textiles y de orfebrería que forman parte de su ajuar. Entre ellos destacan la corona, el rostrillo, el cetro, la media luna y otros adornos que acompañan tradicionalmente a la imagen.

La talla fue encargada en 1959 por la Cámara de Comercio de Murcia al escultor José María Sánchez Lozano (1904-1995) con el objetivo de mantener viva la devoción a la patrona de Murcia entre los murcianos asentados en la capital catalana.

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Fundada en 1929, la Casa Regional de Murcia en Barcelona, junto con la Cofradía de la Virgen de la Fuensanta, creada en 1961, ha mantenido desde entonces la veneración a la imagen en la iglesia de San Oleguer, donde cada mes de septiembre protagoniza las celebraciones en honor a la patrona murciana.