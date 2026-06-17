El campo murciano reclama seguros "a medida" para afrontar los nuevos riesgos climáticos

La creciente complejidad de los riesgos que afronta el campo murciano está obligando a replantear algunas de las bases sobre las que se construye el sistema de seguros agrarios. Desde la evolución de los fenómenos meteorológicos hasta las diferencias productivas entre zonas muy próximas, agricultores y organizaciones agrarias reclaman herramientas más precisas para proteger la rentabilidad de las explotaciones.

Ese fue uno de los principales mensajes que Asaja Murcia trasladó a la nueva directora territorial de Agroseguro en la Región, Sandra Sánchez, durante una reunión en la que la organización agraria defendió la necesidad de adaptar las coberturas a la realidad específica de cada cultivo y territorio.

El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, explicó que buena parte de este trabajo ya se está desarrollando en los distintos grupos técnicos de la Comisión Territorial del Seguro Agrario, donde participan la Consejería de Agricultura, Agroseguro y representantes del sector. En estos foros se están planteando nuevas zonificaciones para cultivos como cítricos, frutales u hortalizas con el objetivo de reflejar mejor los diferentes niveles de siniestralidad existentes dentro de la Región.

Según Gálvez, el sistema actual resulta todavía demasiado generalista. La propuesta pasa por delimitar zonas más concretas, incluso por polígonos, y analizar el historial de daños de campañas anteriores para establecer tarifas más ajustadas a la realidad de cada explotación. "Debería haber estudios estadísticos de campañas anteriores en determinadas zonas bien delimitadas para saber el grado de siniestralidad y establecer tarifas diferenciadas", explicó a La Opinión.

El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, junto a Sandra Sánchez, nueva directora territorial de Agroseguro en la Región de Murcia y Almería. / Asaja

Información meteorológica

Entre las cuestiones planteadas también figura la revisión de determinadas franquicias, mejoras en las coberturas del seguro del almendro y cambios en los métodos de cálculo de rendimientos para hacerlos más precisos. En el caso de los cítricos, Asaja reclama recuperar coberturas que consideran esenciales. Gálvez recordó que hace unos años desapareció la protección frente al viento para determinadas producciones, especialmente relevante en el limón destinado a categorías comerciales superiores, una modificación que, además, encareció las pólizas.

Otro de los asuntos abordados fue la necesidad de disponer de información meteorológica más detallada. Desde Asaja consideran que los datos actualmente disponibles no siempre reflejan con suficiente precisión variables como temperaturas extremas, rachas de viento o incidencias climáticas específicas que permitan diseñar coberturas adaptadas a cada zona productiva.

La organización también puso sobre la mesa la complejidad de algunas medidas preventivas. Gálvez citó el ejemplo de las mallas antigranizo, que reducen determinados daños y deberían traducirse en primas más bajas, pero que al mismo tiempo pueden favorecer problemas asociados a una mayor humedad, como enfermedades fúngicas. "Una misma medida puede disminuir unos riesgos y aumentar otros", destacó.

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Por ello, Asaja defiende avanzar hacia seguros cada vez más personalizados. El objetivo, afirmó su secretario general, es aprovechar las herramientas estadísticas y tecnológicas disponibles, incluida la inteligencia artificial, para configurar pólizas vinculadas al perfil real de cada explotación. "Hay que ir hacia seguros más ajustados a cada agricultor o ganadero para ser más justos en la garantía de la renta", concluyó.