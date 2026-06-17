El Estado adjudica por 1,7 millones el mantenimiento de siete presas de la cuenca del Segura

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha adjudicado el contrato para el mantenimiento, conservación y apoyo a la explotación de siete presas de titularidad estatal gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

El contrato, adjudicado por un importe de 1.728.384,93 euros, IVA incluido, afectará a las presas de La Cierva, Los Rodeos, Doña Ana, Pliego, Bayco u Ortigosa, Los Charcos y El Boquerón.

Estas infraestructuras tienen como principal función laminar las avenidas en la cuenca de los ríos Mula y Pliego, así como en la rambla de Doña Ana y en las ramblas del Bayco, del Boquerón y de Los Charcos, estas tres últimas afluentes del río Mundo. En el caso de la presa del embalse de La Cierva, además, se mantiene también su uso para regadío.

Según recoge el pliego de prescripciones técnicas, las actuaciones previstas tienen como objetivo conservar la funcionalidad de las siete presas y garantizar que sus instalaciones y equipos sigan operativos y en las condiciones de seguridad exigidas.

Los trabajos incluirán tareas de mantenimiento, conservación y vigilancia para prevenir posibles incidencias, corregir deficiencias y asegurar el adecuado funcionamiento de los distintos elementos que forman parte de estas infraestructuras y de sus embalses. También se contempla el apoyo a la explotación tanto en situaciones ordinarias como extraordinarias.

Todas las presas objeto del contrato son de hormigón por gravedad, salvo la del Bayco, que está construida con materiales sueltos.

Seguridad y operatividad

El contrato permitirá dar cumplimiento al Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses.

Esta normativa establece la obligación de los titulares de realizar los trabajos necesarios para mantener los niveles de seguridad exigidos y garantizar la operatividad de las infraestructuras.

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Al tratarse de presas de titularidad estatal, corresponde al Estado asegurar la ejecución de las labores de mantenimiento, conservación y vigilancia necesarias para preservar su correcto funcionamiento.