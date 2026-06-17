Impuestos
Los abogados especialistas coinciden: donar una casa en vida puede salir más caro que dejarla en herencia
El IRPF, la plusvalía municipal y la renta posterior son las claves de una factura que muchas familias no ven venir
Cada año, miles de familias españolas se enfrentan a una de las decisiones económicas más importantes de su vida: ¿Es mejor donar el patrimonio en vida o esperar a que se reparta como herencia? Una pregunta que, aunque pueda parecer sencilla, esconde importantes implicaciones fiscales que conviene conocer antes de actuar. Porque elegir bien puede suponer un ahorro considerable. Y elegir mal, una factura inesperada de Hacienda.
Tres impuestos que marcan la diferencia
María Pastor, miembro de Vilchez Abogados, ha explicado en redes sociales cuáles son los tributos que entran en juego en ambas situaciones. "Hay diferentes impuestos y debes tener en cuenta lo siguiente", advierte.
En concreto, hay tres que determinan cuánto se paga:
- El primero es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que se abona tanto si se dona en vida como si se hereda, y siempre lo paga quien recibe el dinero o el bien.
- El segundo es el IRPF, y aquí está una de las diferencias clave: en una herencia no se paga, pero en una donación sí lo asume la persona que dona. Este matiz puede tener un impacto económico considerable.
- El tercero es la Plusvalía Municipal, un impuesto local que grava el incremento de valor de los terrenos urbanos y que también se aplica en los dos escenarios.
La herencia, más ventajosa en la mayoría de los casos
Con estos datos sobre la mesa, María Pastor lo tiene claro: "Desde un punto de vista puramente fiscal, compensaría más recibir los bienes por herencia, puesto que así evitas el impacto del IRPF". Según explica, optar por la herencia puede suponer además que el donante no tenga que declarar una ganancia patrimonial en su renta, un beneficio fiscal que se pierde por completo si la cesión de bienes se realiza en vida.
Sin embargo, la abogada insiste en que cada familia es un mundo y que un análisis general nunca puede sustituir al estudio pormenorizado de cada caso concreto.
Heredar no significa librarse de Hacienda
Ojo, porque recibir una herencia no implica quedar al margen del fisco. Aunque los bienes heredados tributan a través del Impuesto de Sucesiones y no del IRPF, la gestoría especializada Heritae advierte de que "muchos contribuyentes creen que, tras pagar el Impuesto de Sucesiones, ya no tendrán más obligaciones fiscales. Sin embargo, la gestión posterior de los bienes heredados puede tener un impacto importante en la renta de los años siguientes".
Y es que una vez aceptada la herencia, los bienes pasan a formar parte del patrimonio del heredero y pueden generar nuevas obligaciones. Si se hereda una vivienda y se alquila, hay que declarar las rentas. Si se vende, la operación puede generar una ganancia patrimonial sujeta al IRPF. Lo mismo ocurre con las acciones heredadas.
Vender una vivienda heredada, el caso más delicado
Uno de los supuestos que más confusión genera es precisamente el de la venta de un inmueble heredado. "Para calcular la posible ganancia patrimonial, Hacienda toma como referencia el valor declarado en la herencia y el precio de venta posterior", explican desde Heritae, lo que significa que una venta mal planificada puede traducirse en una factura fiscal muy abultada.
A esto hay que añadir otra obligación que muchas familias pasan por alto: los herederos también pueden estar obligados a presentar la última declaración de la renta del fallecido. "La muerte no extingue automáticamente las obligaciones tributarias pendientes. Los herederos deben revisar si existe obligación de presentar la última declaración del causante", recuerdan los abogados de Heritae.
El consejo de los expertos: planificar antes de actuar
Tanto Vilchez Abogados como Heritae coinciden en un mismo mensaje: la planificación es fundamental. "Una herencia no termina cuando se firma la aceptación. La gestión fiscal posterior es fundamental para evitar errores, sanciones o pagos innecesarios a Hacienda", concluyen desde Heritae.
Antes de tomar cualquier decisión, los expertos recomiendan revisar el impacto del Impuesto de Sucesiones, la tributación futura de inmuebles y activos financieros, las posibles ganancias patrimoniales derivadas de ventas posteriores y las obligaciones fiscales pendientes del fallecido.
En definitiva, donar o heredar no es solo una cuestión emocional o familiar. Es, sobre todo, una decisión económica que merece tiempo, asesoramiento profesional y, en ningún caso, dejarse llevar por prisas o generalizaciones.
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