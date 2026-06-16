El vídeo que conmueve a Murcia: una pareja salva a una perrita atada a un ladrillo en una acequia de Llano de Brujas

Hay imágenes que cuesta olvidar o pasar de largo en redes sociales. Una de ellas es la de una perrita atrapada en una acequia en la pedanía murciana de Llano de Brujas con un ladrillo atado al cuerpo para impedir que pudiera escapar. Junto a ella, a escasos metros, se encontraba un cachorro empapado que, según los primeros indicios, podría ser su cría.

La historia, que podría haber acabado en tragedia, tuvo un desenlace muy distinto gracias a la intervención de una pareja que pasaba por la zona. Alejandro López y su mujer encontraron a los animales y no dudaron en actuar con urgencia. La perrita permanecía dentro del canal con el ladrillo sujeto a su cuerpo, mientras que el cachorro había logrado refugiarse en un pequeño saliente entre la vegetación.

El rescate fue grabado en vídeo y posteriormente difundido en redes sociales por el activista animalista Manuel García, que ha pedido colaboración ciudadana para tratar de identificar a la persona responsable del abandono.

Según explica el activista, todo apunta a que ambos animales fueron arrojados a la acequia de forma deliberada. La perrita llevaba un ladrillo atado, mientras que el cachorro se encontraba a pocos metros, mojado y aislado. El nivel del agua no era lo suficientemente alto como para cubrir completamente al animal adulto, circunstancia que resultó clave para que pudiera sobrevivir hasta la llegada de sus rescatadores.

Los animales rescatados, cuyos dueños están siendo buscados. / @instarescates

Búsqueda del responsable

El vídeo ha superado las 57.000 visualizaciones en apenas unas horas y ha generado una auténtica oleada de reacciones. Decenas de usuarios han expresado su indignación ante lo ocurrido y han reclamado que se identifique al responsable.

"¿Qué tipo de ser humano puede hacer eso?", se preguntaba una usuaria. "La maldad no tiene límites", escribía otra. Muchos comentarios coinciden en destacar la crueldad del acto y agradecer la intervención de la pareja que salvó a los animales.

Más allá de la conmoción que provoca el caso, la historia vuelve a poner el foco sobre una realidad incómoda: el abandono y maltrato de animales sigue siendo un problema presente. Protectoras y colectivos animalistas llevan años denunciando situaciones similares y reclamando una mayor concienciación social, así como una aplicación más contundente de las sanciones previstas para quienes cometen este tipo de actos.

Noticias relacionadas

Mientras continúa la búsqueda de información que permita identificar al responsable, la atención se centra ahora en la recuperación de la perrita y del cachorro.