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Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura

Disponen de 319 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 263 más que la media que suelen almacenar en esta época

Embalse de La Pedrera

Embalse de La Pedrera / CHS

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Alba Marqués

Alba Marqués

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 676 hectómetros cúbicos, cuatro menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los embalses del Segura disponen de 319 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 263 más que la media que suelen almacenar en esta época (413 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 59,3% de su capacidad total.

La reserva hídrica española está al 81,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 45.672 hectómetros cúbicos de agua, disminuyendo durante este período en 482 (el 0,9% de la capacidad total de los embalses).

Por ámbitos, el Cantábrico Oriental se encuentra al 83,6%; Cantábrico Occidental, 87,1%; Miño-Sil, al 84,4%; Galicia Costa, 74,3%; Cuencas internas del País Vasco, 95,2%; Duero, 87%; Tajo, 76,1%; Guadiana, 83%; Tinto, Odiel y Piedras, 83,4%; Guadalete-Barbate, 86,1%; Guadalquivir, 84,7%; Cuenca Mediterránea Andaluza, 75,8%; Segura, 59,3%; Júcar, 65,7%; Ebro, 85,5%, y Cuencas internas de Catalunya, 93,2%.

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