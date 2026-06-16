El proyecto musical de la UCI del Morales Meseguer recibe el Premio Alma Social 2026

El proyecto ‘Minutos musicales’, impulsado por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Murcia ‘Manuel Massotti Littel’, ha sido distinguido con el Premio Alma Social 2026 durante la II Edición del Foro Nacional Alma Social.

La iniciativa, que se desarrolla semanalmente en las dos áreas de la UCI del hospital de referencia del Área de Salud VI, consiste en actuaciones musicales de aproximadamente una hora interpretadas por estudiantes de último curso del Conservatorio. Su objetivo es humanizar la asistencia sanitaria y generar un entorno más amable para pacientes, familiares y profesionales sanitarios.

El proyecto comenzó en 2023 con conciertos puntuales coincidiendo con fechas señaladas, pero su buena acogida permitió consolidarlo como una actividad semanal. A través de la música, estas sesiones aportan calma, cercanía y acompañamiento emocional en un entorno especialmente sensible y complejo como es una unidad de cuidados intensivos.

La experiencia se amplió durante 2025 al Servicio de Oncología Médica del Morales Meseguer, que recientemente renovó su certificación de excelencia asistencial en la atención a pacientes con cáncer.

Herramienta de apoyo emocional

Según destacan los impulsores de la iniciativa, las actuaciones se han convertido en una herramienta de apoyo emocional para los enfermos, ofrecen consuelo a los familiares durante la espera y contribuyen a reforzar el bienestar del personal sanitario. De esta forma, ayudan a crear un ambiente más humano y cercano dentro del hospital.

Desde su puesta en marcha, más de medio centenar de alumnos del Conservatorio han participado en ‘Minutos musicales’, tanto en actuaciones individuales como en dúos y cuartetos. Entre las especialidades representadas figuran piano, canto, saxofón, violín, violonchelo, viola, trompeta y trombón.

Los Premios Alma Social reconocen cada año la labor de personas, instituciones y proyectos que contribuyen a mejorar la sociedad en ámbitos como la salud, la educación o la acción solidaria.

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Durante la misma gala también fue reconocido el Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca por su trabajo de atención integral a menores con cáncer y a sus familias en la Región de Murcia.