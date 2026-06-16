Piscinas vacías, menos presión en los grifos y recortes del 50% al regadío: así se combatirá la próxima gran sequía en el Segura

La próxima gran sequía ya tiene manual de instrucciones en la cuenca del Segura. Y no se parece a los anteriores. El nuevo Plan Especial de Sequía de la Confederación Hidrográfica del Segura, recientemente aprobado y ya en vigor, endurece las obligaciones para los municipios, anticipa restricciones mucho antes de que la situación sea crítica y establece objetivos concretos de ahorro que alcanzan el 15% del consumo urbano y hasta el 50% de reducción del agua destinada al regadío en los escenarios más graves.

El documento, una revisión del plan vigente desde 2018, abandona la lógica de reaccionar cuando la emergencia ya está encima y apuesta por un sistema escalonado que activa medidas progresivas en cuatro fases: normalidad, prealerta, alerta y emergencia. El objetivo es adelantarse a los problemas de abastecimiento y minimizar el impacto económico y ambiental.

Una de las principales novedades afecta directamente a los ayuntamientos. Los municipios y sistemas urbanos que abastecen a más de 20.000 habitantes deberán tener operativos sus planes de emergencia frente a la sequía y aplicarlos en función de los escenarios establecidos. El propio plan recuerda que esta obligación afecta a 24 municipios y a la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que en conjunto dan servicio a 1,92 millones de habitantes y una demanda anual cercana a los 192 hectómetros cúbicos de agua.

La Confederación Hidrográfica del Segura advierte, además, de que todavía existen ayuntamientos que no han completado la tramitación de estos planes. El documento subraya que "existen todavía ayuntamientos que no parecen haber iniciado el proceso de tramitación".

Las exigencias aumentan conforme empeora la situación hidrológica. En fase de alerta, los municipios deberán lograr un ahorro mínimo del 10% en el suministro de agua potable. La reducción podrá modularse en función de las inversiones previas realizadas por cada localidad para disminuir las pérdidas en sus redes de distribución.

Garganta rocosa del río Tus que desemboca en el embalse de la Fuensanta. / CHS

Si se alcanza la fase de emergencia, el objetivo se endurece hasta un 15% de reducción de la demanda urbana y se activará un catálogo de prohibiciones que afectará tanto a espacios públicos como privados.

Entre las restricciones previstas figuran la prohibición de regar jardines, praderas, árboles y zonas deportivas; el veto al baldeo de calles y aceras; la prohibición de llenar piscinas privadas; la desconexión de fuentes sin sistemas automáticos de cierre; la limitación del lavado de vehículos con manguera y la obligación de que los sistemas de refrigeración funcionen con recuperación de agua.

El plan va un paso más allá y contempla incluso restricciones directas en el suministro a los ayuntamientos si las medidas anteriores resultan insuficientes. La Confederación podrá recurrir a reducciones de presión en la red o a cortes temporales para garantizar los objetivos de ahorro establecidos.

La agricultura será el otro gran sector afectado. El documento establece una reducción progresiva del consumo desde las primeras fases. En prealerta se fija un objetivo de ahorro del 10% y, posteriormente, se podrán imponer recortes de hasta el 25% del agua asignada a los regadíos no sometidos a las reglas específicas de los embalses de cabecera. En el peor escenario, esa reducción podrá alcanzar el 50% de la demanda nominal.

La prioridad, según recoge expresamente el plan, será salvar los cultivos leñosos frente a los cultivos temporales. "Con carácter general se priorizará la supervivencia del arbolado de los cultivos leñosos frente a los hortícolas temporales", señala el documento.

La revisión también introduce una batería de medidas complementarias para aumentar la disponibilidad de recursos. Entre ellas, la movilización de hasta 29 hectómetros cúbicos adicionales de agua desalada, la explotación de pozos de sequía con un límite inicial de 36 hectómetros cúbicos anuales y la posibilidad de incorporar entre 10 y 25 hectómetros cúbicos mediante intercambios de derechos de agua, ampliables si se producen problemas de abastecimiento urbano.

Otra novedad relevante es el fortalecimiento del control institucional. La Confederación verificará que los municipios obligados activan sus planes de emergencia, intensificará la vigilancia de vertidos y consumos abusivos y promoverá tarifas más progresivas para penalizar los excesos. Incluso se abre la puerta a implantar tarifas específicas de sequía a los ayuntamientos.

Todo ello se apoyará en un sistema más preciso de indicadores que separa dos fenómenos que hasta ahora se confundían con frecuencia: la sequía natural y la escasez de recursos derivada del consumo humano. El nuevo modelo pretende activar las medidas antes de que el problema llegue a los grifos.

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Una medición más real

Otra de las novedades técnicas del plan es la nueva forma de medir la escasez hídrica. La Confederación Hidrográfica del Segura separa por primera vez los recursos propios de la cuenca de los recursos externos ligados al trasvase Tajo-Segura y a la desalación, que pasarán a analizarse mediante un subsistema específico. El objetivo es disponer de un diagnóstico más preciso y diferenciar qué parte de los problemas responde a la evolución de las reservas de la propia cuenca y cuál depende de aportaciones externas sujetas a otros condicionantes. El nuevo indicador del Sistema Principal se construirá ponderando al 50% la situación de los recursos propios y al 50% la disponibilidad asociada al trasvase y a la producción de las desaladoras destinadas a esos usos.