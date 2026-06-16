Los panaderos coinciden: este es el error que seca antes el pan en verano y que muchos cometen al llegar a casa

Meter el pan en una bolsa de tela al llegar a casa es casi un acto reflejo. Se ha hecho toda la vida y nunca nos hemos cuestionado si es lo correcto. Pero hay algo que cambia radicalmente cuando el termómetro empieza a subir, y los mejores panaderos del mundo lo saben mejor que nadie.

Con la llegada del verano, conservar bien el pan se convierte en un pequeño reto cotidiano. El calor no solo agota las ganas de cocinar, también acelera el deterioro de uno de los alimentos más básicos de nuestra mesa. Y el método que usamos el resto del año puede estar jugándonos una mala pasada sin que nos demos cuenta.

La bolsa de tela, ese hábito tan extendido que falla en verano

Durante gran parte del año, la bolsa de tela es una solución más que razonable. El tejido permite que el pan transpire y eso, en condiciones normales, es una ventaja. El problema llega cuando las temperaturas se disparan.

José Roldán, nombrado Panadero Mundial del Año 2025 por la Unión Internacional de Panaderos y Confiteros (UIBC), lo explica con claridad: "La bolsa de tela permite que el pan transpire, pero con el calor hace que pierda humedad más rápido". El resultado es una barra que se reseca antes de tiempo y pierde esa textura que tanto cuesta conseguir en una buena elaboración artesanal.

¿Dónde hay que guardar el pan en verano?

Aquí viene la parte que puede sorprender. Roldán apuesta, en primer lugar, por una opción que pocos consideran de forma habitual: la bolsa de plástico. Sí, ese material que solemos asociar a pan industrial y de baja calidad tiene su utilidad cuando aprieta el calor, porque ayuda a conservar la humedad interior y retrasa el endurecimiento de la miga.

Es cierto que la corteza puede perder algo de su textura crujiente, pero eso tiene solución. Según el propio panadero, basta con pasarlo un momento por el horno antes de consumirlo para recuperar gran parte de sus cualidades originales.

El truco definitivo del mejor panadero del mundo

Pero si Roldán tiene un método favorito para el verano, ese es la congelación. El consejo del maestro cordobés es tan sencillo como efectivo: comprar un buen pan, cortarlo en rebanadas y meterlo directamente al congelador.

"Basta un toque de plancha o de horno y tienes pan como recién hecho", asegura, y reconoce que él mismo siempre tiene una reserva lista para cualquier visita inesperada.

La ventaja de este sistema va más allá de conservar el pan en buen estado. También permite disfrutar de calidad sin tener que salir a comprarlo cada día, sin renunciar a una textura crujiente y sin que el calor gane la batalla.

Así que este verano, cuando llegues a casa con la barra bajo el brazo, quizá merezca la pena pensárselo dos veces antes de meterla en la bolsa de tela de siempre. Si uno de los mejores panaderos del mundo tiene claro dónde guarda el suyo cuando aprieta el calor, tomar nota no parece mala idea.