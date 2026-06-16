Orgullo LGTBIQ+ en la Región de Murcia: Podemos-IU exige protocolos contra la transfobia en los centros escolares

Semana del Orgullo LGTBIQ+ y en la Región de Murcia la coalición parlamentaria Podemos-IU ha presentado en la plaza de la Diversidad de Murcia la moción que lleva este miércoles al pleno de la Asamblea para exigir al Ejecutivo autonómico que ponga en marcha el protocolo de atención al alumnado trans y contra el acoso transfóbico en la Comunidad, tal y como le conmina desde 2023 la Ley Trans estatal. Se trata de una propuesta que los colectivos LGTBIQA+ y el sindicato Sterm presentaron en la Consejería de Educación el pasado mes de noviembre sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta.

El secretario LGTBIQA+ de Podemos, José Sevilla, recordó que, según datos de la Federación Estatal LGTBI+, el 54% de las personas del colectivo "ha sido acosado, discriminado o agredido", y una de cada dos personas trans "ha sido víctima de violencia física". "Ese acoso y violencia, en muchas ocasiones, comienza en los centros educativos, y debe ser atajada con protocolos específicos, sin excusas y sin más retrasos", denunció.

Nuestra tierra no puede ser una región sin ley y sin derechos para las personas LGTBI José Sevilla — Secretario LGTBIQA+ de Podemos

La Ley Trans elaborada por el Ministerio de Igualdad durante la etapa de Irene Montero establece la obligatoriedad de implementar estos protocolos en las comunidades autónomas y lleva sin ser aplicada en la Región desde el año 2023, algo que Sevilla calificó de "inaceptable y vergonzoso". "Nuestra tierra no puede ser una región sin ley y sin derechos para las personas LGTBI", afirmó.

Por su parte, el secretario de Organización de IU, John David Babyack, puso en evidencia que el pasado 20 de noviembre el sindicato Sterm y diversos colectivos LGTBIQA+ llevaron a la Consejería de Educación "un borrador del protocolo de acompañamiento contra el acoso del alumnado trans en las aulas". "Han pasado siete meses desde la presentación de ese documento, y tres años desde la aprobación de la ley Trans, y el Gobierno regional sigue bloqueando sistemáticamente el desarrollo de los derechos del colectivo".

El Gobierno de López Miras es un enemigo acérrimo de la libertad de las personas John David Babyack — Secretario de Organización de IU

Babyack instó al Ejecutivo autonómico a que "cumpla con sus obligaciones" y "con la propia ley regional de discriminación LGTBI". El secretario de IU calificó a la comunidad murciana como un "territorio hostil contra los derechos LGTBIQA+", y al Gobierno de López Miras como "un enemigo acérrimo de la libertad de las personas".

La moción es un trabajo conjunto de Podemos-IU con asociaciones como Chrysallis, No te prives, Galactyco y el sindicato STERM, que trabajan cada día por los derechos de las personas del colectivo. "Su lucha es un ejemplo y una trinchera imprescindible frente al odio con el que la ultraderecha quiere llenar la Región de Murcia", concluyó José Sevilla.

La iniciativa exige también al Ejecutivo de López Miras desarrollar un Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGTBI en colaboración con el Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.