Las motos de agua concentran ya el 34% de las sanciones marítimas en la Región de Murcia

La temporada alta en el litoral murciano arranca con un mensaje dirigido a uno de los medios de ocio náutico más populares. Las motos de agua protagonizan este año la campaña estatal de seguridad marítima, una iniciativa que busca reforzar el cumplimiento de las normas y reducir situaciones de riesgo en el mar.

La Capitanía Marítima de Cartagena ha puesto en marcha una nueva campaña de seguridad náutica centrada en las motos de agua, un segmento que concentra una parte significativa de las incidencias y sanciones registradas en la Región de Murcia. Bajo el lema 'En la moto náutica, sensatez', la iniciativa busca promover el cumplimiento de las normas de navegación y fomentar comportamientos responsables entre los usuarios.

Durante la presentación de la campaña, celebrada en San Javier, responsables de la Marina Mercante recordaron que las motos náuticas representan actualmente uno de los principales focos de actuación de las autoridades marítimas. Los datos recopilados por la Capitanía Marítima de Cartagena reflejan que, entre el 1 de junio de 2025 y el 1 de junio de 2026, se tramitaron 69 expedientes de denuncia relacionados con este tipo de embarcaciones, una cifra que supone el 34% del total de sanciones gestionadas por el organismo en ese periodo.

Además, Salvamento Marítimo y Cruz Roja atendieron ocho emergencias en las que estuvieron implicadas motos de agua durante el último año en la Región de Murcia. Aunque no se registraron heridos graves ni incidentes de especial consideración, las autoridades consideran que estos datos justifican la necesidad de intensificar las labores de concienciación.

La navegación en zonas de baño y la velocidad excesiva, entre las las conductas más denunciadas

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se advierte de que las emergencias vinculadas a la náutica recreativa aumentaron un 11% en España durante 2025 respecto al año anterior. Paralelamente, los expedientes sancionadores siguen creciendo y ya representan más del 20% de las infracciones graves tramitadas por las capitanías marítimas del país.

Las conductas que más frecuentemente motivan denuncias están relacionadas con la navegación en zonas de baño, tanto balizadas como no balizadas, la circulación a velocidad excesiva, las maniobras temerarias, el incumplimiento de las normas en los canales de entrada y salida de embarcaciones, así como la conducción sin la titulación requerida o sin chaleco salvavidas homologado. También figuran entre las infracciones detectadas los casos de menores que manejan motos de agua sin la autorización correspondiente.

Una nueva licencia

Una de las principales novedades anunciadas durante el acto afecta precisamente a los requisitos para gobernar estos vehículos. El capitán marítimo de Cartagena, Óscar Villar, adelantó que el futuro Reglamento General de la Navegación de Recreo incorporará una licencia específica para motos náuticas.

Villar añadió que la habilitación para conducir motos de agua dejará de estar incluida automáticamente en los títulos náuticos de recreo y pasará a requerir una formación complementaria. "Para su obtención se tendrán que realizar unas prácticas reglamentarias de moto náutica", señaló.

La campaña, promovida por la Dirección General de la Marina Mercante y Salvamento Marítimo, se difundirá durante los próximos meses a través de redes sociales y materiales divulgativos destinados a recordar aspectos básicos de seguridad, como el uso obligatorio del chaleco homologado, la navegación exclusivamente con luz diurna, el respeto a las velocidades permitidas y el mantenimiento de distancias de seguridad respecto a bañistas, buceadores y otras embarcaciones.

Motos de agua en el Mar Menor. / Delegación del Gobierno

Las autoridades marítimas insisten en que el conocimiento de las normas y el comportamiento cívico son elementos inseparables para reducir riesgos en el mar durante una época en la que la presencia de motos de agua se multiplica, especialmente en el entorno del Mar Menor.

Carta abierta a López Miras

La Asociación para la Protección de Cabo de Palos (Procabo) ha remitido una carta abierta al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en la que alerta sobre los riesgos que supone el uso de motos acuáticas en el entorno de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas. El colectivo considera que la ampliación de este espacio protegido debe ir acompañada de medidas reales de vigilancia y control, ya que denuncia la presencia habitual de estas embarcaciones a gran velocidad en zonas próximas al Faro, Playa de Levante, Cala Fría y Cala Túnez, poniendo en peligro tanto a bañistas como a practicantes de actividades deportivas y subacuáticas.

Procabo advierte además del impacto ambiental que generan las motos acuáticas debido al ruido submarino y a las alteraciones que provocan en la fauna marina, especialmente en un enclave de gran valor ecológico y paso habitual de cetáceos. Por ello, la asociación solicita a la Comunidad Autónoma reforzar la vigilancia marítima, aplicar de forma efectiva las limitaciones existentes, evaluar el impacto de esta actividad y estudiar su prohibición dentro de la reserva, siguiendo el ejemplo de otros espacios protegidos del litoral español. También reclama actualizar la señalización e inspeccionar a las empresas de alquiler para garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad.