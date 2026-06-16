La oposición estalla contra la "actitud fascista" del presidente de la comisión de investigación del SMS

La comisión de investigación sobre derivaciones presuntamente irregulares del Servicio Murciano de Salud (SMS) a la sanidad privada transcurrió a trompicones este martes en la Asamblea Regional, ya que los grupos de la oposición intentaron en diversas ocasiones introducir en el debate el asunto de la trama de las prótesis, encontrándose cada vez que lo hacían con el rechazo del presidente de este órgano parlamentario, el 'popular' Miguel Ángel Miralles.

La diputada socialista Marisol Sánchez puso de manifiesto durante la rueda de prensa posterior el "nerviosismo" del presidente de la comisión: "Este hombre ha perdido los nervios una vez más con una actitud fascista, autoritaria y prepotente", afirmó, denunciando que Miralles intenta "taparlo todo" siguiendo "directrices políticas del Gobierno del Partido Popular".

Los contratos ilegales propiciaron que la trama de las prótesis pudiera campar a sus anchas durante 15 años Marisol Sánchez — Diputada PSOE

El principal motivo de disputa es la petición de informes a los grupos parlamentarios para poder proponer personas que comparezcan en la comisión de investigación, "cuando eso nunca se ha hecho en ninguna otra comisión", señalan desde el PSOE. La diputada llegó a ser llamada al orden en dos ocasiones por, según el presidente de la comisión, faltarle al respeto al no entender la socialista por qué no podía relacionar las derivaciones presuntamente irregulares del Servicio Murciano de Salud con la trama de las prótesis, en la cual se han defraudado alrededor de 7 millones de euros, según la UDEF de la Policía Nacional.

"Hubo varias advertencias de forma consecutiva a lo largo del tiempo del Tribunal de Cuentas de que se estaban realizando contratos al margen de la ley y que fueron precisamente ese descontrol y esos contratos ilegales, sin procedimientos de licitación, los que propiciaron que la trama de las prótesis pudiera campar a sus anchas durante más de 15 años en el Servicio Murciano de Salud", insistió Sánchez Jódar.

Ignacio Arcas se quejó de que el presidente de la comisión estuviese mirando el móvil mientras le preguntaba. / A. R.

También hubo un encontronazo del presidente de la comisión con el diputado de Vox Ignacio Arcas, que calificó como una "auténtica vergüenza cómo se ha comportado el señor Miralles" al haber "impedido tras una llamada" que se pudiesen plantear, conforme al reglamento, nuevas diligencias. En este sentido, informó de que Vox iba a solicitar nueva documentación para poder esclarecer el asunto y denunciar que hay un veto por parte del Partido Popular a hablar en esta comisión sobre la compra de prótesis caducadas o de otro material por encima de su coste, a pesar de que la propia investigación policial señala que las compras de material tuvieron lugar después de que se produjeran derivaciones a la sanidad privada.

"Resulta increíble el autoritarismo con el que el Partido Popular está gestionando esta comisión; nos está impidiendo trabajar para esclarecer unos hechos que son de enorme gravedad para la ciudadanía de la Región de Murcia, con víctimas de por medio", denunció la portavoz de Podemos, María Marín, añadiendo que "el señor Miguel Ángel Miralles no deja intervenir" a los representantes que proponen desde los grupos parlamentarios, "corta los turnos de palabra" y "les dice a los comparecientes lo que pueden contestar o no pueden contestar".

Los socialistas pretenden hacer ruido rescatando una comisión que no se convoca desde mayo de 2025 María del Carmen Ruiz Jódar — Diputada PPRM

La voz discordante la pone la diputada regional del Partido Popular María del Carmen Ruiz Jódar, quien aseguró que "el PSOE, con la complicidad de Vox, utiliza torticeramente la Asamblea para tapar la semana horrible de la corrupción sanchista en los juzgados". Según ella, "los socialistas pretenden hacer ruido rescatando una comisión que no se convoca desde mayo de 2025". Ruiz Jódar, que se quejó también a Miralles por llamarla por los apellidos de la socialista Sánchez Jódar, criticó que "los diputados de la oposición hayan planteado preguntas que nada tienen que ver con el objeto de la comisión", lo que consideró "una verdadera falta de respeto a los comparecientes, que no se merecían ser utilizados políticamente por quienes han mostrado una vez más su total ausencia de escrúpulos".

"Hicimos cosas que no eran estrictamente legales"

Una de las comparecencias más esperadas fue la de Asensio López, exgerente del Servicio Murciano de Salud, que negó que percibieran "descontrol ni corrupción" durante el tiempo que estuvo al frente de la entidad, de 2017 a 2021.

No obstante, también reconoció que no todo se hacía bien: "Claro que hicimos cosas que no eran estrictamente legales, pero no necesariamente ilegales". Se refería a situaciones en las que se continuaba contratando servicios que estaban caducados "por imposibilidad material de renovar, pero nunca a precios distintos a los que estuvieran inicialmente licitados". Cuando esto ocurría, añadió, se hacía con el conocimiento de los Servicios Jurídicos y de Intervención.

A veces, se continuaba con contratos caducados "por imposibilidad material de renovar, pero nunca a precios distintos a los que estuvieran inicialmente licitados"

López explicó que la decisión de las derivaciones se toma desde los servicios centrales de la subdirección de prestaciones. Tras esto se hace un seguimiento regular para buscar el equilibrio y, a partir de ahí, "se pone el precio de cada una de las actividades, se desarrolla todo el concierto y desde allí tienen todo el control".

Por otra parte, apuntó que son los hospitales periféricos quienes "deciden el paquete de pacientes que tienen, la indicación que le dan sus clínicos sobre qué es conveniente para ese paciente, donde puede ser intervenido y, a partir de ahí, se iban distribuyendo".

Todo lo que se pone en el SMS está un catálogo donde está fijado el precio

Así, indicó que todo lo que se pone en el SMS está un catálogo donde está fijado el precio. "Cuando una persona tiene que poner una prótesis en un quirófano, se lleva la prótesis y el material adjunto. Se hace una lectura con código de barras para saber qué es exactamente lo que está aprobado dentro del SMS poner ese paciente, y se inicia todo el proceso de verificación", explicó.

En la comisión también compareció la exsecretaria general técnica del SMS Auxiliadora Moreno, quien dijo que no podía aportar "información relevante" porque que entre sus labores "no se encontraban ninguna relativa a la derivación de la actividad concertada a centros de la sanidad privada".

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Moreno aseguró que "en ningún momento" observó ninguna irregularidad en la derivación de pruebas "porque se utilizaban los mecanismos que estaban establecidos en la normativa". "Entiendo que estas derivaciones se hacían porque eran necesaria y había un instrumento para hacerlo", dijo.