El Ministerio de Hacienda aportará 526,5 millones del Extra FLA a la Región de Murcia

El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado asignar a la Región de Murcia 526,5 millones de euros del Extra FLA, con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para atender la financiación del exceso de déficit de 2025. La distribución de ese importe, denominado 'Extra FLA', se efectuará con cargo al compartimento Facilidad Financiera, en concreto a través del Tramo III Déficit.

En concreto, esta ayuda económica especial que el Ejecutivo central aporta a algunas comunidades sirve para cubrir gastos imprevistos así como las cuentas que superan el presupuesto anual previsto.

Aparte de la Región, las otras cuatro comunidades beneficiadas por esta medida (el reparto asciende en conjunto hasta los 3.788,25 millones de euros) son la Comunidad Valenciana, con 1.904,25 millones de euros; además de Cataluña, con 1.248,75 millones; Aragón, con 87 millones; y La Rioja, con 21,75 millones de euros.

Esta inyección económica extraordinaria ayuda a las autonomías con mayores necesidades de financiación y pagos pendientes

La financiación del Extra FLA otorgada por este acuerdo se realiza en unas "condiciones financieras favorables" que contribuyen a dotar de mayor liquidez y a reducir los costes de las comunidades autónomas beneficiadas, favoreciendo su sostenibilidad financiera.

Este acuerdo se adopta para ayudar a la atención de operaciones comerciales pendientes de pago de las comunidades autónomas afectadas, así como para que cuenten con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades de financiación.

Más liquidez para los próximos meses

En la misma reunión de la Comisión Delegada, el Gobierno ha acordado asignar a la Región de Murcia otros 532,6 millones de euros para el tercer trimestre de 2026 con cargo también al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, en concreto al compartimento Facilidad Financiera.

El importe total de 6.372,8 millones de euros se repartirá también, aparte de en Murcia, entre las autonomías adheridas al Fondo de Financiación del siguiente modo: Aragón, 240,31; Baleares, 171,54; Cataluña, 3.237,56; Extremadura, 64,77; y Comunidad Valenciana, 2.126,03 euros.

Cabe recordar que Murcia y las comunidades de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Comunidad Valenciana solicitaron su adhesión al Fondo de Financiación a comunidades este mismo año.

La aprobación de estos acuerdos reafirma "el compromiso del Gobierno con las comunidades y refuerza el papel del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que aporta liquidez a los territorios a bajo coste", indican desde el Ministerio que dirige Arcadi España.

En total, contando con los últimos acuerdos aprobados, los recursos totales asignados hasta el momento por el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas del Ministerio para 2026 ascienden a 22.468 millones de euros.