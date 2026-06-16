La reinterpretación de la ensalada murciana, la mejor tapa de la Región, se degusta en la Plaza del Romea de Murcia

La mejor tapa de la Región se degusta en la Plaza del Romea por el Día Mundial de la Tapa / Israel Sánchez

Murcia celebró este martes el Día Mundial de la Tapa con el reparto para degustar gratuitamente la mejor tapa de la Regiçon. En total, se repartieron cerca de 400 raciones entre vecinos y visitantes, que pudieron probar de primera mano la creación gastronómica del restaurante Torremolinos que representará a Murcia en el certamen nacional gracias a una original reinterpretación de la tradicional ensalada murciana elaborada por los cocineros Gustavo Alejandro y Mari Cruz Marco.

La propuesta, basada en tomate y huevo, fue reconocida como la mejor tapa de la Región de Murcia y será la encargada de representar a la Comunidad Autónoma en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de Hostelería de España 2027.

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La mejor tapa de la Región se degusta en la Plaza del Romea por el Día Mundial de la Tapa

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