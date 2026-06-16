José Manuel Felices, médico: "Mete esto en la nevera antes de dormir si el calor no te deja descansar"

Las noches de verano en la Región de Murcia tienen un enemigo bien conocido: el bochorno que se cuela en los dormitorios y convierte el descanso en una batalla sudorosa contra la almohada. Dar vueltas en la cama, apartar la sábana, volver a taparse. Un ritual agotador que se repite millones de veces cada julio y agosto, y a veces, cada septiembre. Ahora, un médico murciano tiene la respuesta, y es más sencilla de lo que parece.

El doctor Felices, conocido en redes sociales como @doctorfelices, compartió en Instagram una serie de consejos para combatir el calor nocturno que ya acumula miles de reproducciones. Lo más sorprendente: ninguno de ellos requiere encender el aire acondicionado.

El truco está en la nevera, no en el termostato

El primer consejo del doctor Felices va directo al origen del problema. "Enfriar tu cabeza envía la señal que le dice a tu sistema nervioso: apaga los motores, que es hora de dormir", explica el médico. Y la solución es tan inesperada como efectiva: meter la funda de la almohada en la nevera y sacarla justo antes de acostarse.

No es un remedio de abuela sin fundamento. El frescor en la cabeza actúa como un interruptor natural del sueño, ayudando no solo a conciliar el descanso más rápido, sino también a mantener una temperatura corporal más agradable durante las primeras horas de la noche. Un gesto de diez segundos con un efecto que se nota desde el momento en que la cabeza toca la almohada.

Para los que se despiertan a medianoche con el calor

Pero, ¿qué pasa cuando el problema no es dormirse, sino mantenerse dormido? El doctor Felices tiene también respuesta para eso. "Te vas a poner crema hidratante ligera antes de la cama en todo el cuerpo. Así, mientras tarda en absorberse, tendrás un frescor prolongado en todo tu cuerpo", señala el médico.

El mecanismo es sencillo: la crema crea una fina capa sobre la piel que prolonga la sensación de frescor durante más tiempo del que dura una simple ducha fría. Un truco especialmente útil para quienes se despiertan empapados a las tres de la madrugada sin saber muy bien qué hacer a continuación.

La estrella de mar: termodinámica aplicada al dormitorio

El tercero de sus consejos es, quizás, el más visual, y el que más risas generó entre sus seguidores. El doctor Felices rescata lo que él llama "el truco milenario de los animales" y lo trae al verano murciano de 2026: dormir en posición de estrella de mar.

"Así multiplicas tu superficie de piel expuesta, acelerando la evaporación del sudor y evitando que el calor se atrape en axilas e ingles", explica. Y remata con una advertencia que muchos murcianos agradecerán tener en cuenta antes de ponerlo en práctica: "No es egoísmo, es pura termodinámica". El único inconveniente, reconoce el propio médico con humor, es la negociación con quien comparte la cama. "No me hago responsable de divorcios por culpa del doctor Felices".