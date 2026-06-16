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Una gaviota ataca a un grupo de jóvenes murcianos para defender a sus crías en Tabarca y los pone a correr cuesta abajo
El vídeo grabado en la isla alicantina muestra el instinto de protección de esta ave con sus polluelos contra los intrusos
Hay valientes que se enfrentan a las olas, al sol de justicia y a las colas del ferri. Pero hay una frontera que, este verano, nadie cruza impunemente en la Isla de Tabarca: el perímetro de seguridad de una gaviota con crías. Y con las crías, no se juega.
Un vídeo grabado en la conocida isla alicantina lleva semanas durmiendo en TikTok hasta que este lunes se despertó de golpe y sin avisar. Casi 11.000 me gustas después, el clip publicado por @carlitrosssssss se convirtió en uno de esos momentos que internet guarda con cariño: el enfrentamiento más desigual del año entre un grupo de jóvenes murcianos y un ave que, sencillamente, no estaba para bromas.
En las imágenes se ve cómo la gaviota bloquea el paso con una determinación que envidiaría cualquier portero de discoteca. El motivo, legítimo donde los haya: sus polluelos están cerca y ella no tiene ninguna intención de negociar. El ave ataca, finta, insiste. Los jóvenes, que seguramente no tenían esto en el plan del día, retroceden despavoridos. Y entonces llega el momento que ha hecho estallar los comentarios.
Uno de los chavales, víctima principal del ave, suelta un "acho, acho" que resume con una precisión quirúrgica todo el sentir murciano ante una situación de emergencia. Dos sílabas. Un mundo. Los usuarios de TikTok no tardaron en convertirlo en el verdadero protagonista del vídeo. La gaviota, ajena a su recién estrenada fama, sigue en Tabarca. Haciendo su trabajo.
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