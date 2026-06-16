Pesca
La flota pesquera murciana contará con 344.000 euros para compensar las paradas temporales de actividad en 2026
Las ayudas, cofinanciadas por el Estado y el Fondo Europeo Marítimo, permitirán respaldar a las embarcaciones afectadas por las medidas de conservación de los recursos pesqueros
El presupuesto total destinado a estas compensaciones superará los 10 millones de euros gracias a los remanentes acumulados por las comunidades autónomas
El sector pesquero del Mediterráneo afrontará en 2026 un nuevo calendario de restricciones destinado a garantizar la recuperación y sostenibilidad de los recursos marinos. Para acompañar a los profesionales durante esos periodos de inactividad obligatoria, el Gobierno ha aprobado una nueva distribución de fondos que permitirá compensar económicamente a las embarcaciones afectadas, incluidas las de la Región de Murcia.
La Conferencia Sectorial de Pesca, presidida este martes por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha acordado el reparto territorial de 5,6 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para financiar las ayudas por paradas temporales de la actividad pesquera en los caladeros del Mediterráneo y del golfo de Cádiz durante 2026.
Según han informado fuentes ministeriales, la dotación se complementará con los remanentes que aún conservan las comunidades autónomas de ejercicios anteriores, cifrados en 4,4 millones de euros, por lo que los recursos disponibles para esta medida superarán los 10 millones de euros.
En el caso de la Región de Murcia, la asignación estatal asciende a 344.473,62 euros, que servirán para sufragar las compensaciones dirigidas a la flota afectada por las medidas de gestión pesquera previstas para el próximo año.
Durante la reunión, celebrada por videoconferencia con la participación de los responsables autonómicos del área, se aprobaron tanto el calendario de paradas temporales como la distribución de fondos cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). El sistema contempla una financiación del 30% a cargo de la Administración General del Estado y del 70% restante a través del instrumento europeo.
Fuentes del Ministerio explican que las ayudas permitirán compensar hasta 52 días de parada temporal en las modalidades de cerco, palangre y arrastre del golfo de Cádiz. En el Mediterráneo, por su parte, se contemplan compensaciones de hasta 30 días por reducción del esfuerzo pesquero y de hasta 22 días adicionales por paradas temporales.
El ministro Luis Planas subrayó tras la reunión que "el Gobierno mantiene su compromiso con el sector pesquero y acompaña a los profesionales en el esfuerzo que realizan para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y el futuro de la actividad pesquera".
Andalucía será la comunidad que reciba una mayor asignación, con algo más de 2,1 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana, con 1,53 millones, y Cataluña, con 1,37 millones. Murcia percibirá 344.473 euros, mientras que Baleares contará con cerca de 241.000 euros.
La Conferencia Sectorial también dio luz verde a las compensaciones por las paradas temporales previstas en el caladero del Cantábrico entre el 22 de enero y el 20 de febrero de 2026, una medida orientada a reducir las capturas accidentales de cetáceos. En este caso, no será necesario realizar nuevas transferencias estatales, ya que las comunidades autónomas afectadas disponen de remanentes suficientes procedentes de repartos anteriores.
Según las cifras facilitadas por el Ministerio, las necesidades de financiación para estas actuaciones ascienden a 163.471 euros, mientras que Galicia, Asturias y Cantabria acumulaban a finales de 2025 más de 690.000 euros sin ejecutar. El País Vasco, por su parte, continuará asumiendo directamente la gestión y financiación de estas ayudas.
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