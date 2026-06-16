En directo: la Región de Murcia muestra en Cartagena su potencial en defensa ante Europa

Cartagena se convierte este martes en el centro del debate europeo sobre defensa y seguridad con la celebración de la reunión externa del Grupo de Trabajo de Defensa del Comité Europeo de las Regiones, órgano que preside el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras.

El encuentro, que se desarrolla entre las 09:00 y las 16:30 horas, reúne a representantes institucionales europeos, responsables regionales, miembros del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y de las Fuerzas Armadas para abordar el papel de las pequeñas y medianas empresas, la innovación y la cooperación transfronteriza en el refuerzo del ecosistema europeo de defensa.

Primera vez fuera de Bruselas

Se trata de una cita especialmente relevante porque es la primera vez que este grupo de trabajo sale de Bruselas desde su constitución en abril de 2025. La reunión se celebra en Cartagena a propuesta de López Miras, con el objetivo de mostrar a la Unión Europea el potencial industrial, tecnológico y estratégico de la Región de Murcia en materia de defensa.

Uno de los principales focos de la jornada es el programa Caetra, impulsado por el Gobierno regional y con Cartagena como núcleo central. Esta iniciativa busca reforzar el tejido empresarial vinculado a los sectores de la defensa, la seguridad y la tecnología avanzada, y ya ha despertado el interés de otras regiones europeas.

El Gobierno regional considera que esta reunión permite situar a la Región de Murcia en una posición destacada dentro de la hoja de ruta europea para fortalecer las capacidades de defensa. López Miras ha defendido en anteriores intervenciones que las regiones tienen un papel clave en el futuro de la defensa europea, especialmente territorios como la Región de Murcia, con una estrecha vinculación histórica, económica y estratégica con las Fuerzas Armadas.

Grupo de Trabajo

El Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones fue creado para garantizar que la dimensión local y regional esté presente en las políticas europeas de defensa y seguridad. Está formado por nueve miembros y funciona como una plataforma de cooperación interinstitucional con los principales organismos de la Unión Europea.

Además, este órgano facilita el intercambio de buenas prácticas entre regiones y promueve una visión común sobre el papel de los territorios en la industria europea de defensa. López Miras fue elegido presidente tras impulsar el dictamen "Una industria europea de la Defensa fuerte" centrado en reforzar la Estrategia Industrial de Defensa Europea.

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Con esta reunión, Cartagena y la Región de Murcia buscan mostrar su capacidad para atraer inversión, captar fondos europeos y participar en las decisiones estratégicas que marcarán el futuro de la defensa en la Unión Europea.