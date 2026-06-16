La deuda de la Comunidad no toca techo: cada murciano tendría que pagar ya 8.730 euros para saldarla

La deuda pública de la Región de Murcia no toca techo y sigue al alza hasta situarse en 14.168 millones de euros al cierre del primer trimestre del año, sumando así 149 millones más respecto a la 'púa' con la que cerró el pasado año. Murcia se sitúa así como la segunda autonomía con mayor nivel de deuda pública de España hasta marzo, tras alcanzar una ratio del 31,1% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos públicados este martes por el Banco de España.

Este indicador sitúa a la Región solo por detrás de la Comunidad Valenciana (40,4%) y por delante del resto de autonomías. En concreto, el informe trimestral del Banco de España confirma que la Región de Murcia, con una deuda pública de 14.168 millones de euros al cierre del pasado mes de marzo, duplica el umbral de referencia del 13% del PIB establecido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En términos prácticos, el monto total de la deuda es tan elevado que, si se dividiera entre todos los habitantes de Murcia (incluidos los menores), según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, que sitúa la población en 1.604.043 personas, cada habitante de la Región de Murcia tendría que 'pagar' unos 8.730 euros para saldarla y borrarla de un plumazo. Tiene deberes por delante el departamento de Marisa López Aragón, la actual consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, para tratar de 'cortar' este imparable ascenso de la deuda regional.

La ratio deuda/PIB se sitúa en el 31,1%, más del doble del límite recomendado.

Tan solo cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%: Navarra (8,6%), Canarias (10,5%), País Vasco (11,4%), Madrid (12%) y Asturias (12%).

Mejora leve en Murcia capital

El Banco de España también señala en el ámbito municipal al Ayuntamiento de Murcia, que registró una deuda de 469 euros por habitante al finalizar el primer trimestre del año, cuarta cifra más elevada de entre las grandes ciudades españolas de más de 300.000 habitantes. Es cierto que, en la evolución trimestral, el Consistorio ha logrado reducir su deuda: a cierre de 2025 la cifra se situaba en 523 euros per cápita y la capital era la tercera con más adeudo. En este sent ido, la estadística refleja que la ciudad de Murcia solo tiene por delante en deuda per cápita a Zaragoza (749 euros), Barcelona (694 euros) y Málaga (511 euros).

La capital sigue entre las grandes ciudades más endeudadas del país solo por detrás de Zaragoza, Barcelona y Málaga

En lo que respecta al conjunto de las administraciones públicas del país, la deuda se situó en el primer trimestre en máximos de 1,740 billones de euros, tras elevarse un 4,3% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,6% respecto al mismo período del año anterior, 1,7 puntos porcentuales menos.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,740 billones) aumentó en 72.125 millones de euros, un 4,3% más respecto al primer trimestre del año pasado, al tiempo que registró un incremento de 41.276 millones respecto al cuarto trimestre de 2025, un 2,4% más.

Máximo histórico en el conjunto del país

Con estos crecimientos registrados en este primer trimestre del año, el dato avanzado por el Banco de España supera el máximo histórico alcanzado en el tercer trimestre de 2025, cuando la deuda se situó en 1,709 billones de euros. El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo del 100% un año, ya que estaba fijado para final de esta legislatura.

Aunque el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas. En cuanto a la evolución de la deuda de los distintos subsectores de las Administraciones Públicas, el saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se situó en 1,602 billones de euros en marzo de 2026, un 4,5% más, lo que representa el 93,6% del PIB.

Noticias relacionadas

Por componentes, la deuda del Estado alcanzó los 1,589 billones de euros en este trimestre (92,9% del PIB), que supone un incremento del 4,7% respecto al mismo período de 2025, mientras que para las Otras Unidades de la Administración Central, el saldo fue de 34.000 millones de euros (2% del PIB) en marzo de 2026, un 5,8% inferior al registrado el año anterior.