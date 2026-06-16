Confirmado: la DGT da el paso definitivo con la baliza V-16 y cambia la forma de actuar ante una avería en carretera

España da un giro de timón en la forma en que conductores, administraciones y operadores se relacionan con la carretera. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que actualiza la regulación de los sistemas inteligentes de transporte, una normativa que no se renovaba desde hace más de una década y que ahora se alinea con los últimos requisitos marcados por la Unión Europea.

El objetivo, en apariencia técnico, tiene consecuencias muy concretas para cualquier murciano que coja el coche: más información en tiempo real, mejor gestión de incidencias y una red viaria más conectada y segura.

Una red de plataformas para que nada se pierda por el camino

Uno de los pilares del decreto es la creación de una red de plataformas digitales que centralizarán toda la información relacionada con la circulación. Organismos públicos y privados estarán obligados a volcar en estos sistemas los datos sobre obras, cortes, restricciones o cualquier incidencia que pueda afectar al desplazamiento de personas y mercancías.

En el centro de esta arquitectura digital se sitúa el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad, gestionado por la Dirección General de Tráfico (DGT), que ejercerá como gran recopilador del estado de la red viaria española. A él se sumarán otras plataformas dependientes del Ministerio de Transportes, centradas en la movilidad multimodal y en las áreas de estacionamiento para vehículos pesados.

La clave está en la velocidad y en la coherencia: que todos hablen el mismo idioma digital, tanto dentro de España como en el conjunto de la UE. Bruselas lleva tiempo insistiendo en que esta interoperabilidad es fundamental para mejorar el transporte internacional y para responder con agilidad ante emergencias de gran calado.

Adiós a los triángulos: la baliza V-16 ya tiene su paraguas legal

Y aquí llega uno de los cambios más tangibles para el conductor de a pie. La nueva normativa sirve de respaldo legal definitivo a la baliza V-16 conectada, el dispositivo luminoso que la DGT lleva años promoviendo como sustituto de los tradicionales triángulos de emergencia.

La diferencia no es solo de forma. Mientras los triángulos obligan al conductor a bajarse del vehículo y exponerse al tráfico para colocarlos, la baliza V-16 se activa desde el interior del coche y, en su versión conectada, transmite la señal de emergencia de forma automática a los centros de control de tráfico. Cuestión de segundos que, en una autovía, pueden salvar vidas.

El decreto también da cobertura normativa a la plataforma DGT 3.0 y a otros dispositivos capaces de intercambiar información en tiempo real con los sistemas de gestión del tráfico, reforzando así un ecosistema tecnológico que la Dirección General lleva años construyendo.

Las administraciones, obligadas a informar en digital

El texto introduce además modificaciones en el Reglamento General de Circulación que van más allá de la tecnología de consumo. A partir de ahora, las autoridades competentes, los gestores de infraestructuras y los operadores deberán transmitir digitalmente toda la información relativa a limitaciones de circulación, cierres temporales, obras o eventos que puedan repercutir en la movilidad.

Se acabó la dispersión de datos. La norma busca que todo fluya de forma coordinada, evitando que una incidencia en una carretera tarde horas en reflejarse en los sistemas de información al conductor.

Tus datos, protegidos; la tecnología, accesible para todos

La norma no olvida dos aspectos que generan inquietud en buena parte de la ciudadanía. Por un lado, establece garantías para la protección de datos personales: toda la información tratada por estos sistemas digitales deberá ajustarse a la normativa nacional y europea de privacidad, y su uso quedará limitado estrictamente a la prestación de servicios vinculados a la movilidad inteligente.

Por otro, el decreto pone el foco en la accesibilidad, con el fin de que estas herramientas tecnológicas puedan ser utilizadas por toda la ciudadanía, incluidas las personas con discapacidad o quienes tengan mayores dificultades para moverse en entornos digitales.

Con este real decreto, España acelera su incorporación a la estrategia europea de movilidad conectada: una carretera donde los datos viajan tan rápido como los vehículos, y donde la información puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.