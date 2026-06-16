Medio ambiente
Condenado por verter casi 50.000 metros cúbicos de residuos de una desalobradora al Mar Menor
La Audiencia Provincial de Murcia impone 15 meses de prisión y multa al administrador de una empresa agrícola por un delito contra el medio ambiente
EFE
La Audiencia Provincial de Murcia, en un juicio de conformidad, ha condenado a 15 meses de prisión y 900 euros de multa al administrador de una empresa agrícola por el vertido ilegal de los rechazos de la desalobradora que por infiltración llegaban al Mar Menor.
El relato de hechos probados recoge que el acusado carecía de autorización para el uso de la desalobradora, que era utilizada para el riego de una finca de 62 hectáreas ubicada en el municipio de San Javier.
Y añade que para el riego utilizaba el agua de un pozo que contaba con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura y que estaba inscrito en el Catálogo de Aguas Privadas.
Se calcula, dice la sentencia que se calcula que en 2015 y 2017 el rechazo generado y vertido al subsuelo, con un alto componente en nitratos, superó los 49.700 metros cúbicos.
La sentencia, que condena al acusado como autor de un delito contra el medio ambiente, le impone también el pago al Estado de una indemnización cercana a los 16.000 euros por los daños producidos al dominio público hidráulico y de 8.600 a la Comunidad Autónoma por los gastos derivados del restablecimiento de la legalidad.
La Sala deja en suspenso la pena privativa de libertad durante dos años a condición de que durante ese tiempo no vuelva a delinquir.
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