La CHS pone límites a las demandas del campo en el nuevo plan contra la sequía

La revisión del Plan Especial de Sequía (PES) de la cuenca del Segura ha llegado a su aprobación definitiva tras un amplio proceso de participación pública en el que administraciones, regantes, organizaciones ambientales, entidades científicas y operadores de abastecimiento trasladaron sus observaciones sobre el futuro documento.

El informe que recoge las propuestas, observaciones y sugerencias presentadas durante la tramitación refleja algunas de las principales preocupaciones que acompañan históricamente a la gestión del agua en la demarcación: la protección de los cultivos durante los periodos de escasez, el uso de los pozos de sequía, la situación de los acuíferos, el papel de la desalación, la coordinación entre administraciones y la adaptación de la planificación a un contexto climático cada vez más exigente.

La documentación revela que durante la primera fase de consulta pública, iniciada en 2023, participaron comunidades de regantes, organizaciones agrarias, colectivos ambientales, universidades, administraciones autonómicas y ayuntamientos. Posteriormente, durante el procedimiento asociado a la evaluación ambiental ordinaria, se recibieron 35 aportaciones que incluían 164 observaciones distintas, la inmensa mayoría centradas en el contenido de la memoria del plan.

Regantes y agricultores reclaman más flexibilidad

Buena parte de las alegaciones procedentes del sector agrario se centraron en las medidas previstas para afrontar situaciones de sequía severa y escasez. Entre las propuestas planteadas figuró la posibilidad de habilitar nuevos pozos de sequía comunitarios para garantizar la supervivencia de cultivos leñosos, especialmente en explotaciones familiares y prioritarias. Los alegantes defendían que estas infraestructuras podrían evitar pérdidas económicas y sociales difíciles de revertir en zonas especialmente dependientes de la agricultura.

Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Segura rechazó incorporar esa posibilidad al documento. El organismo recuerda que el plan únicamente contempla la explotación temporal de sondeos que ya cuentan con las correspondientes declaraciones de impacto ambiental favorables y advierte de que no se prevén nuevos pozos de sequía ni incrementos de extracción en masas de agua subterránea sobreexplotadas o en riesgo de deterioro.

Otra de las cuestiones recurrentes fue la petición de priorizar los cultivos leñosos frente a otras producciones en caso de restricciones. La CHS comparte esa preocupación y recuerda que el propio plan establece, con carácter general, la prioridad de garantizar la supervivencia del arbolado frente a los cultivos hortícolas temporales, aunque las decisiones concretas dependerán de la disponibilidad de recursos y de los acuerdos adoptados por los órganos de gestión de la sequía.

Parcelas de cultivos leñosos en regadío en el Campo de Cartagena / José Luis Regalado

Desalación, trasvase y gestión preventiva

Las alegaciones también pusieron el foco en la necesidad de reforzar la anticipación ante episodios de escasez.

Entre las propuestas formuladas figuró una en sentido contrario a la de los regantes: la introducción de restricciones moderadas al regadío ya en escenarios de prealerta y una mayor movilización temprana de recursos procedentes de la desalación para preservar reservas en embalses y sistemas regulados. Esta propuesta, realizada por Stefan Nolte, técnico de la Plataforma en Defensa de las Fuentes de los Ríos Segura y Mundo, fue rechazada por la CHS, que considera que la prealerta no representa todavía una situación suficientemente grave como para justificar restricciones obligatorias y apuesta en esa fase por medidas de ahorro, concienciación, vigilancia y control. Según argumenta, endurecer las limitaciones en una etapa temprana supondría una afección significativa para los usuarios sin que exista aún una situación de riesgo que lo justifique.

También hubo observaciones relacionadas con la gestión del Trasvase Tajo-Segura y los indicadores utilizados para medir la escasez. Algunas aportaciones reclamaban una revisión de los criterios de explotación y una mayor capacidad predictiva del sistema para anticipar los problemas con más margen de maniobra. La Confederación señala que varias de estas sugerencias fueron tenidas en cuenta durante la redacción final, incorporando cambios en los indicadores vinculados al subsistema del trasvase y reforzando la utilización de previsiones futuras y datos procedentes de distintos sistemas de seguimiento.

Participación y protección ambiental

Las organizaciones ambientales trasladaron igualmente observaciones relacionadas con la participación pública, la protección de los acuíferos y los posibles impactos de la explotación temporal de recursos subterráneos durante los episodios de sequía.

Entre las críticas planteadas figuraron la necesidad de mejorar los procesos participativos y la preocupación por los efectos de los pozos de sequía sobre determinadas masas de agua subterránea. La CHS defiende que tanto la revisión del plan como la activación de las baterías estratégicas de sondeos están sometidas a procedimientos reglados de evaluación ambiental y a controles específicos destinados a evitar deterioros permanentes en los acuíferos.

El organismo sostiene además que cualquier explotación extraordinaria de aguas subterráneas queda condicionada a la recuperación posterior de los niveles piezométricos y al cumplimiento de los objetivos ambientales fijados para las masas de agua afectadas.

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El informe de participación pública pone así de manifiesto la complejidad que rodea la gestión de la sequía en la cuenca del Segura. La versión definitiva del plan incorpora algunas modificaciones derivadas de las aportaciones recibidas, aunque mantiene sin cambios buena parte de la arquitectura básica diseñada para afrontar futuros episodios de escasez y sequía prolongada.