Camareros, cocineros y limpiadores de pisos: los perfiles más buscados en un verano que generará 117.870 contratos en la Región

Vacaciones para muchos y refuerzos para otros. Mientras una parte del equipo disfruta de su merecido descanso, este verano también traerá nuevas incorporaciones. Casi 118.000 contratos de trabajo se firmarán durante este verano en la Región de Murcia, abriendo la puerta al mercado laboral de aquellos que quieran encontrar un empleo en los próximos meses: la campaña estival generará unos 117.870 contratos en la Comunidad, según las previsiones de Adecco publicadas este martes.

Sectores como la hostelería y el turismo, pero también la logística, distribución y retail y el sector alimentario ayudarán a 'tirar del empleo' durante estos meses de verano y animarán las contrataciones, aunque dependiendo de la zona también tirarán del empleo otros como last mile, agricultura, automoción, contact center o transporte.

Atendiendo al macrosector donde se firma el contrato, el gran protagonista de la campaña es el sector servicios, que el año pasado aglutinó el 58,7% de las contrataciones de estos tres meses. Le sigue la industria, que agrupó el 27,8% de los contratos de puesta a disposición, el sector agrario donde se celebraron el 13,3% de los contratos y la construcción, el 0,3% restante. Por tipología de contratos, los fijos discontinuos ya representan el 41,7% de los contratos que se firman en estos meses.

Los fijos discontinuos ya representan más de un 40% de los contratos que se firman en estos meses

Según el director de Adecco Staffing, Rubén Castro, las previsiones apuntan a "un contexto favorable para la contratación, impulsado por la fortaleza del turismo, la hostelería, la logística, el comercio y la alimentación, sectores que continúan actuando como motores del empleo en España".

"Nuestra experiencia nos permite además señalar una anticipación cada vez mayor de las campañas de refuerzo de plantilla por parte de las empresas, especialmente en perfiles vinculados a la atención al cliente, la operativa logística y los servicios turísticos", añade Castro.

Los más buscados

Los perfiles más demandados en este periodo serán camareros, personal de cocina y personal de pisos o limpieza; operarios de producción e industriales, mozos de almacén, preparadores de pedidos y carretilleros. También repartidores, dependientes y perfiles de atención al cliente; manipuladores de alimentos, peones agrícolas y perfiles técnicos especializados, como soldadores y caldereros.

Por volumen de contratos, Cataluña (237.600 contratos de puesta a disposición), Madrid (224.000), Comunidad Valenciana (137.650), Murcia (117.870) y Andalucía (111.500) serán así las autonomías que más empleo generen en estos próximos tres meses.

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Entre las cinco generarán 2 de cada 3 contratos que se firmen en esta campaña. En cambio, los mayores incrementos interanuales se esperan en Castilla-La Mancha (26 %), Baleares (20%) y Canarias (19%), impulsados por sectores como la logística o la agricultura en el primer caso, y el turismo y hostelería en los archipiélagos. La campaña de verano generará más de 1,2 millones de contratos de puesta a disposición en todo el país, una cifra que representa un incremento del 12% respecto a los acuerdos intermediados por las empresas de trabajo temporal (ETT) en el verano de 2025.