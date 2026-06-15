La vivienda asequible para jóvenes de Miras echa a andar en la Región de Murcia con 11 nuevas construcciones en Lorca

A expensas todavía de que el PP consiga apoyos para desbloquear la Ley en la Asamblea, la vivienda asequible para jóvenes dio un importante paso este lunes en la Región de Murcia con la colocación de la primera piedra para construir 11 en Lorca, destinadas a jóvenes "que van a tener más fácil cumplir sus sueños, iniciar una nueva vida e independizarse" sin tener que verse a abocados a abandonar su ciudad o municipio.

Así lo expresó el presidente regional, Fernando López Miras, durante el acto protocolocario por el que se levantarán estas nuevas viviendas en la calle Leonés del centro de la Ciudad del Sol, asegurando que se da así cumplimiento a un "compromiso" para afrontar de frente el principal problema que preocupa hoy a los españoles y habitantes de la Región: el del acceso a la vivienda.

La falta de casas y pisos en el mercado inmobiliario es "un problema que está frustrando a generaciones enteras a las que hemos dicho que debían esforzarse, trabajar y estudiar para cumplir sus sueños" y que, sin embargo, no han podido acceder a una vivienda para independizarse y comenzar una nueva etapa de vida, algo "prácticamente imposible", indicó. El propio López Miras ya anunció el pasado mes de enero la futura construcción de un centenar de viviendas en el barrio murciano de La Fama.

El proyecto, tal y como lo presentó la Comunidad el año pasado antes de que el Parlamento autonómico lo tumbase en julio, preveía la construcción de 25.000 viviendas asequibles a lo largo de cinco años en todo el territorio regional. López Miras expuso que la colocación simbólica de la primera piedra que marca el inicio para levantar estas 11 viviendas que servirá para contribuir a la rehabilitación del casco histórico lorquino son también fruto de la colaboración institucional. El Ejecutivo murciano del PP no bajó los brazos y dio una segunda oportunidad para sacar adelante la Ley con una nueva ronda de contactos y negociaciones con los grupos parlamentarios.

Estará dirigida prioritariamente a personas de entre 18 y 35 años, familias numerosas o con discapacidad

"Si mantienen todo aquello que hemos hablado en las reuniones que hemos mantenido, habrá Ley de Vivienda Asequible", le dijo la pasada semana Miras al portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea y donde el presidente murciano habló de "prioridad regional" frente a la "prioridad nacional" de los de Abascal.

Desde que fue anunciada, la norma busca fomentar la construcción de viviendas accesibles económicamente a través de la recuperación de cascos antiguos; dinamizando la regeneración urbana de edificios que quedaron sin acabar; convirtiendo solares abandonados en viviendas en el centro de la ciudad y compatibilizando la puesta en valor del patrimonio arqueológico con la construcción de vivienda protegida.

Más de dos millones de euros

El acto de este lunes en Lorca sirvió para evidenciar que, "cuando los gobiernos y las administraciones trabajan de forma conjunta, dejando a un lado la confrontación y centrándose en avanzar juntos, las cosas funcionan", defendió Miras, agradeciendo la labor entre el Ayuntamiento de Lorca y el Gobierno regional. La actuación tiene un coste de 2,2 millones de euros, de los que el Gobierno regional aporta 1,5 financiados a través de una ayuda regional directa de un millón y el resto a través de fondos europeos Next Generation.

El presidente recordó que el acceso a la vivienda es un problema nacional “que tiene acotamiento en el tiempo: en 2018 era el problema número 16 de los españoles y hoy es el primer problema, con una ley nacional de 2023 por medio, que ha sido un auténtico fracaso”.

Las viviendas se destinarán al alquiler social o a precio asequible durante un plazo mínimo de 50 años. Estarán destinadas prioritariamente a jóvenes de entre 18 y 35 años, y a familias numerosas y personas con discapacidad dentro de los límites de renta establecidos en el programa.

La actuación busca recuperar espacios urbanos del centro mediante la colaboración entre administraciones

"Sin coordinación, voluntad de colaboración y una clara definición de prioridades políticas, el dinero por sí solo no sería suficiente", reiteró tras criticar que la Ley de Vivienda aprobada en el año 2023 por el Gobierno de España ha resultado ser "un auténtico fracaso" para tratar de atajar de raíz el acceso a la vivienda en nuestro país.

Miras también agradeció de forma personal el "empeño, insistencia y perseverancia" del alcalde lorquino, Fulgencio Gil: "No solo ha trabajado para solucionar el problema del acceso a la vivienda de los jóvenes, sino también para impulsar la rehabilitación del casco histórico de Lorca. Como él mismo señalaba, habría sido más sencillo construir estas viviendas en otra zona del municipio".

El proyecto contempla la construcción de viviendas energéticamente eficientes que cuentan con elevados estándares de sostenibilidad, entre los que destacan el agua caliente a través de un sistema de climatización de aerotermia y refrigeración por bomba de calor, apoyada por sistemas fotovoltaicos con la instalación de placas solares. Además, se entregarán completamente amuebladas.

Esta promoción se suma a la que actualmente se desarrolla en la calle Selgas, para la construcción de cinco viviendas destinadas también al alquiler asequible, en la que el Ejecutivo regional aporta 178.000 euros, a través de fondos europeos.

4,3 millones para vivienda y regeneración urbana

Las promociones de las calles Leonés y Selgas forman parte de las actuaciones impulsadas por el Gobierno regional en Lorca, a las que se ha destinado en total más de 4,3 millones de euros a vivienda y regeneración urbana.

Además de los 1,6 millones de euros de ayudas destinados a las promociones anteriormente citadas, el Ejecutivo regional ha invertido 990.886 euros para la regeneración de los Barrios Altos, 1.071.324 euros para actuaciones de rehabilitación y mejora energética de viviendas y 117.000 euros para la adquisición de una vivienda en el marco de programas de realojo.

Asimismo, el Ejecutivo regional continúa desarrollando actuaciones para la revitalización del casco histórico de Lorca mediante ayudas, por un importe total de 438.000 euros, destinadas a la elaboración de estudios arqueológicos, la puesta en valor de la Muralla Medieval y el impulso de nuevas iniciativas de rehabilitación y construcción residencial, en el marco del Plan Director de Recuperación y Regeneración del Recinto Histórico de Lorca.