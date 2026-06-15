Videojuegos ‘made in Murcia’: "Lo nuestro es pasión y masoquismo"

En un estudio de Caravaca de la Cruz, dos jóvenes diseñadores desarrollan y dan vida a personajes que acabarán apareciendo en pantallas al otro lado del Atlántico. Lejos de los grandes polos tecnológicos españoles, estudios como Valhalla Cats, formado por Pedro Javier Grados y José Ginés Picón, demuestran que, aunque la industria del videojuego en la Región de Murcia sigue siendo reducida y fragmentada, existen pequeños focos creativos que luchan por abrirse camino y consolidar un sector que no termina de despegar.

Stars in the Trash, videojuego desarrollado por el estudio Valhalla Cats, con sede en Caravaca de la Cruz. / L. O.

Fundado en 2013, el estudio no ha parado de crecer y ampliar su trayectoria.El pasado mes de marzo obtuvo el Premio a Mejor Animación de Videojuego en la novena edición de los Premios Quirino de Iberoamérica gracias a Stars in the Trash, una aventura narrativa de plataformas protagonizada por Moka, un gato doméstico que escapa de casa en busca de aventuras.

El galardón supone un nuevo reconocimiento para un estudio que demuestra que desde la Región también es posible desarrollar proyectos capaces de competir y destacar en el panorama internacional.

Otro ejemplo de resistencia en esta industria es Digital Mind, una empresa murciana nacida en Cartagena que acumula ya 25 años de trayectoria. La compañía se fundó con el objetivo de introducir el mundo de la animación digital en la Región.

Su fundador, José María Molina, reconoce que mantenerse durante tanto tiempo no ha sido sencillo: «Lo nuestro es amor, pasión y masoquismo», confiesa entre risas. Y añade una reflexión que resume buena parte del espíritu del sector: «Si la mayor parte de tu vida la vas a pasar trabajando, al menos que sea en algo que te gusta».

Entre sus proyectos destaca El espíritu del Samurai, una producción ambientada en el Japón feudal que combina el lenguaje cinematográfico con el diseño clásico del videojuego. Su lanzamiento se produjo a escala internacional porque, según explica Molina, «necesitábamos una financiación mucho más ambiciosa».

Los márgenes de la industria

También desde Cartagena surgen otros proyectos independientes como Dystopicon, desarrollado por J. Felipe Molina, desde su estudio independiente Palitroque. «Se trata de un simulador de vida distópico donde los jugadores tendrán que elegir entre ser un buen ciudadano o rebelarse», explica Molina.

El proyecto comenzó en 2018 como un prototipo amateur mientras su creador trabajaba como desarrollador de realidad virtual para otra empresa.

Junto a la modeladora 3D Xenia Vicente Almela , ha terminado de dar forma al videojuego, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 27 de julio.

Fotograma de Dystopicon, que se estrenará el próximo 27 de julio. / L. O.

En Murcia capital trabaja también Babel Games, el estudio formado por los hermanos Cristian y Víctor Baño Belchí. Acaban de publicar su primer juego, Speed Rivals, una propuesta que emula el scalextric y permite a los jugadores construir sus propios circuitos y competir con usuarios de todo el mundo. «Venimos de estar en MadGamesShow, que a día de hoy es lo más puntero a la hora de promocionarse en esta industria», explica Cristian Baño.

Fotograma de Speed Rivals, desarrollado por los hermanos Cristian y Víctor Baño Belchí en Murcia. / L. O.

Mucha oferta sin estructura

El desarrollo de un videojuego implica competencias en prácticamente todas las disciplinas artísticas: dibujo, escultura, animación, cinematografía, sonido o programación. Instituciones como la Escuela de Arte de la Región o la Universidad de Murcia forman perfiles que podrían encontrar una salida profesional en este ámbito.

«Hay mucho talento en la Región y muchas posibilidades de formarte, pero faltan empresas que absorban todo ese talento», lamenta Ginés. La paradoja es evidente. «Hay proyectos publicados con reconocimiento internacional que, si la gente supiera que sus creadores son de Murcia, no se lo creería», asegura.

Felipe comparte esa sensación: «La palabra videojuego es muy llamativa, pero la realidad es que es una industria muy complicada».

En su opinión, hablar de una industria consolidada en la Región sigue siendo precipitado debido a la falta de apoyo institucional. «Nos sentimos desamparados. O peleamos nosotros o nadie lo va a hacer por nosotros».

Profetas en otras tierras

La expresión de que uno no es profeta en su tierra se cumple en el caso de los desarrolladores de videojuegos de Murcia. Tanto José María Molina como José Ginés coinciden en que gran parte del reconocimiento obtenido por sus proyectos ha llegado desde fuera de la Región.

«No nos vamos a engañar, en España es muy difícil mantenerse en este mundo. Y Cartagena no es una excepción», asegura Molina. A su juicio, para sobrevivir en el desarrollo de videojuegos desde Murcia sigue siendo imprescindible buscar apoyo e inversión fuera.

Señala ciudades como Málaga, Barcelona o Sevilla, donde las políticas públicas han favorecido la consolidación de esta industria. «Cuando hay inversión pública, estas empresas pueden llegar a facturar muchísimo», sostiene.

Ginés apunta también al caso de Canarias: «Tienen muchos incentivos fiscales porque lo entienden como una industria cultural». Ambos coinciden en que, aunque los beneficios no sean inmediatos, el impacto económico de estos proyectos es considerable. «Generan mucho retorno económico».

Cristian Baño pone el foco en la financiación inicial e insiste en la importancia de las subvenciones: «Los beneficios tardan años en llegar y mientras tanto hay que pagar impuestos, salarios y otros costes».

José Ginés, que fundó su estudio hace trece años, considera que la situación apenas ha cambiado. «Sí que salen muchos juegos, pero realmente no hay una industria que los sostenga». Sin embargo, subraya el potencial económico del sector: «Estos proyectos generan mucho empleo basado en la tecnología. Algo que podría abrir muchas puertas laborales».

Financiación, apoyo institucional y capacidad para retener el talento local son los elemenos necesarios para asentar una industria del videojuego en Murcia. Aun así, siguen apareciendo proyectos capaces de obtener reconocimiento internacional, demostrando que en la Región existe algo imprescindible para cualquier industria: talento. Lo que falta es una estructura capaz de sostenerlo.