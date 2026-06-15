Sexo sin protección: más de 1.800 murcianos contraen infecciones cada año

«La clamidia no es una planta y la gonorrea no es una enfermedad del siglo XIX». Este es uno de los mensajes dirigidos a los jóvenes de la nueva campaña puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad ante el incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), un problema que está tocando de lleno a la Región de Murcia, con más de 1.800 nuevos casos al año, lo que representa cinco diagnósticos diarios.

Sanidad presentaba esta semana las últimas cifras del Informe de Vigilancia Epidemiológica 2024, un estudio que muestra la tendencia ascendente sostenida desde comienzos de la década del 2000 y que en 2024 alcanzó uno de sus niveles más elevados con más de 93.000 casos de infecciones de transmisión sexual en España.

Ese año, en 2024, la Región de Murcia registró 1.830 nuevos diagnósticos de gonorrea, sífilis, clamidia y linfogranuloma venéreo, cuatro de las ITS más frecuentes. Esta cifra supone un incremento del 25% en un solo año, frente a los 1.463 contagios contabilizados en 2023.

La gonorrea ha sido la más habitual en la comunidad, con 792 casos en 2024 y un crecimiento muy importante en los últimos años que ha ido avanzando desde los 32 casos contabilizados en 2017. Esto ha llevado a que en los últimos siete años la incidencia haya pasado en la Región de los 2,44 diagnósticos por 100.000 habitantes a 50,49.

A la gonorrea la sigue la clamidia, con 710 casos en la Región de Murcia en 2024, una enfermedad de la que no hay constancia de contagios hasta 2019, debutando con 166 infecciones en el año 2020.

La tercera con más afectados es la sífilis, que registró 291 contagios en 2024 frente a los 63 que hubo en el año 2017. Mientras que de linfogranuloma venéreo se llegaron a contabilizar 37 casos en el año 2024.

Las autoridades sanitarias señalan que el incremento de los diagnósticos responde a una combinación de factores, entre ellos están los cambios en los comportamientos sexuales y en las formas de relación, así como a la mejora de la vigilancia epidemiológica y del acceso a las pruebas diagnósticas.

Por ello, insiste mucho en informar a los jóvenes de que «las infecciones de transmisión sexual han aumentado y la cercanía o la confianza no eliminan el riesgo de transmisión», recordándoles que las ITS «están donde menos te lo esperas. Protégete y disfruta».

Más hombres que mujeres

Los datos recogidos en el análisis de la evolución epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en España, realizado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), apuntan a que la mayoría de los diagnósticos se producen en adultos jóvenes, con una afectación superior en hombres que en mujeres en todas las ITS, a excepción de la clamidia, donde la proporción de mujeres menores de 25 años es elevada.

En la Región de Murcia los recursos para prevenir, detectar y diagnosticar a tiempo las ITS se han reducido en los últimos años, al disminuir los servicios del CheckPoint del municipio de Murcia, las charlas en centros educativos y al desaparecer el teléfono de consulta anónimo y gratuito que tenía la Consejería de Salud, tal y como denuncian entidades como No Te Prives.

El responsable de comunicación de este colectivo, Javi Nicolás, explica que «la principal necesidad para reducir estas cifras es que el Gobierno se tome en serio la salud sexual con campañas de concienciación que lleguen a la población». Nicolás insiste en que en las últimas décadas estos recursos y campañas han decaído, lo que ha llevado a que «las nuevas generaciones no hayan interiorizado mensajes como el ‘póntelo, pónselo’, entre otros».

Hoja de ruta 2026-2030

Los últimos datos han llevado al Ministerio de Sanidad a diseñar la Hoja de Ruta 2026-2030, un proyecto que busca ampliar las actuaciones frente a las infecciones de transmisión sexual.

El objetivo general de estas acciones es impulsar la eliminación del VIH y las ITS como problema de salud pública para el año 2030.

Ante este escenario, la Hoja de Ruta establece una estrategia integral alineada con las recomendaciones de la Comisión Europea con medidas de prevención y educación como los 9 millones de euros que se destinarán a financiar preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años; la autorización del primer kit de autotoma de muestras en España, facilitando el diagnóstico de ITS fuera de los entornos clínicos convencionales; y la priorización del control de la gonorrea multirresistente ante el riesgo de aparición de cepas que comprometan los tratamientos actuales, entre otras.

Además, se ha desarrollado una nueva campaña de prevención con el mensaje ‘Las ITS están donde menos esperas: protégete y disfruta’, una iniciativa que busca concienciar sobre la presencia real de estas infecciones en la vida cotidiana.

"No da gusto, pero, cuando te expones, sabes que te puede tocar"

Alejando (nombre ficticio para garantizar el anonimato) es un murciano que hace meses fue diagnosticado de clamidia, una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más frecuentes. Este joven comparte su experiencia con La Opinión justo en el momento en el que se conocen las últimas cifras de contagios y el aumento de los casos entre los grupos de población más jóvenes debido a la relajación en el uso de medidas de prevención.

En su caso, es usuario de PrEP (profilaxis preexposición), un medicamento preventivo que toman aquellas personas que están expuestas a relaciones sexuales de riesgo para evitar contraer el VIH al mantener relaciones con distintas parejas.

Este tratamiento incluye revisiones cada tres o cuatro meses, en las que se le hace un análisis completo para detectar si la persona ha contraído alguna de estas enfermedades. «Fue precisamente en una de esas pruebas rutinarias en las que me lo detectaron. Me dijeron que tenía clamidia en la garganta, aunque era asintomático y yo no había notado nada».

Alejandro explica que cuando recibes la noticia «no da gusto, pero, cuando te expones, sabes que te puede tocar». Él mismo afirma que no suele utilizar preservativo en sus relaciones sexuales, «no lo usaba de forma habitual y es cierto que soy de ese grupo de personas que dejó de usarlo cuando comencé con la PrEP».

Aunque su caso fue asintomático y tenía la clamidia en la garganta, agradece que se la diagnosticaran rápidamente, ya que «puedes contagiar a otras personas si practicas sexo oral sin saberlo».

Contraer esta ITS le llevó a tener que seguir un tratamiento con antibiótico y mantener ciertas medidas de precaución en los primeros días, indica, así como «pasar el mal trago de llamar a las personas con las que has mantenido relaciones sexuales para avisarlas de que se hagan también la prueba», recuerda.