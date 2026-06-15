Repartirán preservativos gratis en las farmacias murcianas

Sanidad destinará más de 9 millones de euros para financiar preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años, una medida que se implementará en 2027.

El director general de Salud Pública del Ministerio, Pedro Gullón, ha anunciado la puesta en marcha de un programa de preservativos gratuitos para personas de 16 a 22 años que «cambia la literatura» y los establece como «un derecho» a través de las oficinas de farmacia.

El objetivo de estos métodos de prevención es «intentar convertirlos en un derecho» e introducirlos en el «día a día», que sea «algo que está ahí», para lo cual están iniciando un programa de gratuidad en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Gullón decía esta semana que la intención es llegar en una primera aproximación a tres millones de personas en toda España, para lo cual se van a facilitar preservativos accesibles en las farmacias. «Cada ‘x’ tiempo, cada mes, tienes derecho a una caja de preservativos», ejemplificaba durante su participación en la Jornada de sensibilización y actualización en materia de infecciones de transmisión sexual celebrada en el Ministerio.

«Nosotros haremos una compra de preservativos para toda España» y el Consejo General de Farmacéuticos será el encargado de repartirlos en las farmacias comunitarias, ante lo que resaltaba la importancia de que esto se haga en las boticas, un lugar que tiene un importancia central en la prevención de las ITS y, en general, en la mejora de la salud.

La boticas murcianas, a favor

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia se pronuncia ante la nueva medida anunciada por el Ministerio de Sanidad para intentar frenar el avance de las infecciones de transmisión sexual y recuerda que «en el caso de las ITS nos avala una larga experiencia en la que la red de farmacias ha contribuido a mejorar la accesibilidad a los preservativos a los colectivos diana, entre ellos los jóvenes, un acceso acompañado del consejo sanitario del farmacéutico en la dispensación».

En esta línea «estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para aprovechar este potencial sanitario y ponerlo al servicio de la prevención y el control de las ITS».

Además, explican que el propio Colegio de Farmacéuticos lanzó en diciembre de 2024 una campaña informativa de prevención y sensibilización publicada en redes sociales y difundida físicamente en las 581 farmacias de la Región. En ella se promovía el uso del preservativo como hábito preventivo imprescindible, fomentando una actitud responsable y consciente frente a las ITS y el VIH.