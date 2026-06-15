La Región de Murcia impulsa un frente autonómico ante el avance de la clorosis nervial amarilla

La expansión de nuevas amenazas fitosanitarias en los cultivos mediterráneos ha llevado al Gobierno regional a mover ficha. La Región de Murcia promoverá un encuentro entre comunidades autónomas para coordinar una respuesta común frente a las plagas agrícolas, una iniciativa acordada este lunes con la Comunidad Valenciana y que llega en un momento de especial preocupación por el avance de la clorosis nervial amarilla en los cítricos.

La iniciativa surge tras la reunión mantenida este lunes entre el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, y el consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Comunidad Valenciana, Miguel Barrachina, quienes coincidieron en la necesidad de estrechar la colaboración entre administraciones autonómicas ante problemas que afectan a agricultores y pescadores de distintos territorios.

Según explicó Buendía, ambas comunidades consideran necesario impulsar una reunión de carácter político y técnico entre autonomías para compartir experiencias y analizar posibles soluciones comunes. El consejero defendió que los agricultores "no piden milagros, piden herramientas" y advirtió de que no se puede "desarmar al campo eliminando productos esenciales sin que las alternativas biológicas estén listas, testadas y al alcance de sus bolsillos".

La preocupación por la clorosis nervial amarilla ocupa un lugar prioritario en esta estrategia conjunta. La Región de Murcia declaró oficialmente esta enfermedad vegetal el pasado 26 de mayo y mantiene activo un plan extraordinario de vigilancia con 700 prospecciones. Ante esta situación, el consejero murciano considera urgente celebrar una reunión formal con las comunidades autónomas afectadas y promover una carta conjunta dirigida al Gobierno de España para reclamar una respuesta coordinada a escala nacional.

Imagen de un campo de limoneros, la explotación más vulnerable al virus de la clorosis. / CARM

Durante el encuentro, ambos consejeros también reclamaron al Ministerio de Agricultura una moratoria que permita acompasar la retirada de materias activas a la disponibilidad real de alternativas eficaces para los productores. Asimismo, insistieron en la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos. "Un papel no puede ir más lento que una plaga", afirmó Buendía.

Las dos comunidades exigieron además la aplicación inmediata de las denominadas cláusulas espejo para impedir la entrada en la Unión Europea de productos agrícolas tratados con sustancias fitosanitarias prohibidas para los productores comunitarios.

Defensa conjunta del Tajo-Segura

La defensa del Trasvase Tajo-Segura constituyó otro de los principales asuntos abordados durante la reunión. Murcia y Comunidad Valenciana reforzaron su posición común frente a los cambios previstos en las reglas de explotación, que, según ambas administraciones, supondrían una reducción cercana al 50 por ciento del agua destinada al regadío.

Buendía sostuvo que ambas comunidades han realizado un importante esfuerzo en materia de eficiencia hídrica y destacó el modelo murciano de reutilización de aguas urbanas. "La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana hemos hecho los deberes. Murcia es un ejemplo internacional que reutiliza el 98 por ciento de sus aguas urbanas, un nivel de eficiencia que nos legitima para exigir que el Estado cumpla lo prometido", señaló.

Rechazan los argumentos medioambientales del recorte del Trasvase Tajo-Segura

El consejero criticó además que se utilicen argumentos medioambientales para justificar los recortes previstos mientras, a su juicio, continúan pendientes inversiones comprometidas en depuración y modernización de regadíos en la cuenca alta del Tajo. En este sentido, defendió que mantener los envíos de agua a través del trasvase "no es un favor al Levante, es una obligación mientras el Estado siga incumpliendo sus propios planes de inversión en el Tajo".

Más días de pesca para el arrastre mediterráneo

La reunión también sirvió para analizar la situación de la pesca de arrastre en el Mediterráneo, un sector que acumula una pérdida media superior a los cien días de actividad desde 2020 como consecuencia de las restricciones impuestas por la normativa comunitaria.

Aunque Murcia y Comunidad Valenciana valoran positivamente que para 2026 se hayan fijado 143 días de faena, al considerar que supone un cambio de tendencia tras cinco años consecutivos de recortes, ambas administraciones mantienen su objetivo de alcanzar los 180 días.

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La reivindicación se apoya en los últimos informes del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (STECF), que reflejan una mejora del estado de los caladeros mediterráneos. Por ello, los dos gobiernos autonómicos reclaman al Ministerio que impulse una alianza con Francia y promueva la revisión del Plan Plurianual del Mediterráneo para que la recuperación constatada de los recursos pesqueros se traduzca en un aumento de los días de actividad, una mejora de las ayudas al sector y un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica de las flotas.