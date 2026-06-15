El PSOE acusa a López Miras de "fracaso político y social" por construir once viviendas públicas en la Región de Murcia en una década

Para el PSOE de la Región de Murcia es un "fracaso político y social" la construcción de solo once viviendas públicas en la Región de Murcia. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Miguel Ortega criticó este lunes que "después de diez años en el Gobierno, once viviendas no son un éxito, son la prueba de lo que López Miras podría haber hecho y no ha querido hacer" después de que el jefe del Ejecutivo murciano presidiese el acto de la primera piedra de once viviendas públicas en el casco histórico de la Ciudad del Sol.

"Hoy López Miras pone la primera piedra a sus primeras once viviendas públicas construidas en los diez años que es presidente. Once viviendas en diez años es un fracaso político y social", aseveró. "La realidad es que López Miras no ha construido ninguna vivienda de promoción pública desde que es presidente y eso ha convertido a la Región de Murcia en la comunidad autónoma donde más sube el precio de la vivienda. Diez años sin actuar tiene estas consecuencias", denunció.

"Es incapaz de bajar los precios de los alquileres, de aumentar la oferta de vivienda pública e incapaz de dar estabilidad a los constructores" Miguel Ortega — Diputado del PSOE en la Asamblea

El diputado socialista puso el foco en la ausencia de políticas de promoción de vivienda protegida por parte del Gobierno de López Miras, que no ha destinado ni un euro a la promoción de viviendas públicas o alquiler social, recordando que "si el Gobierno de España no pusiera fondos, hoy no habría ninguna primera piedra que poner ni ninguna vivienda que anunciar en Lorca. Esas viviendas están financiadas a través de fondos estatales, europeos y municipales".

"Con la vivienda, el Gobierno regional llega tarde y lo hace mal. Es incapaz de bajar los precios de los alquileres, de aumentar la oferta de vivienda pública e incapaz de dar estabilidad a los constructores", remarcó. "La pregunta es muy sencilla: si hoy puede anunciar once viviendas, ¿por qué no lo hizo antes? Después de diez años en el Gobierno, once viviendas no son un éxito. Son la prueba de todo lo que no se ha hecho", concluyó el diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional.