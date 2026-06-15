Podemos llevará a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas las contrataciones sin licitación del SMS

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, anunció este lunes que Podemos va a llevar a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas "el expolio de dinero público" en el Servicio Murciano de Salud (SMS) a través de contrataciones sin concurso público. "El SMS utilizó durante 15 años contratos sin licitación para favorecer con un monopolio a empresas como Logimed, la mercantil investigada por la trama de las prótesis caducadas", denunció desde la sede de la formación morada en Madrid.

"Lo peor", prosiguió la portavoz, "es que altos cargos de la Consejería de Salud, entre ellos el exsecretario general técnico del SMS y actual consejero de Fomento, Jorge García Montoro, conocían estas irregularidades y participaron de un pacto de silencio para no responder a los requerimientos del Tribunal de Cuentas". Marín hizo referencia a los correos electrónicos revelados por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) en el avance de su investigación, que evidencian años de encargos directos sin supervisión a la mercantil de la trama de las prótesis, así como la ocultación por parte de altos cargos del SMS, entre ellos García Montoro, de las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre las presuntas irregularidades.

Marín cargó también contra el presidente regional, Fernando López Miras, debido a que este "mintió en la sesión de control" al Ejecutivo autonómico del pasado jueves, "cuando dijo que no había ningún cargo político implicado" en la trama. "La UDEF ya menciona a García Montoro, y también pone en entredicho la gestión de todos los Gobiernos del PP de los últimos 15 años, el de Ramón Luis Valcárcel, el de Pedro Antonio Sánchez y el del propio López Miras. Todos están metidos hasta el cuello en esta operación de saqueo al SMS", manifestó.

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Podemos exige a los responsables del fraude "a que paguen con su propio patrimonio si es necesario". Asimismo, la diputada morada señaló una vez más la responsabilidad de la nueva consejera de Salud, Isabel Ayala, que fue máxima dirigente del SMS desde el año 2023 y que tendrá que comparecer en la Asamblea Regional para dar todas las explicaciones sobre las presuntas operaciones vasculares con prótesis caducadas.