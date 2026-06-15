El Orgullo LGTBIQ+ arranca en Murcia con un llamamiento a no dar "ni un paso atrás"

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha inaugurado este lunes la programación organizada por el colectivo No Te Prives con motivo del Orgullo LGTBIQ+ en el Palacio de Las Balsas de Murcia. Lo ha hecho junto a la presidenta de la entidad, Susana Tortosa, en un acto en el que ha llamado a la ciudadanía a llenar las calles el próximo sábado para celebrar los avances conseguidos y reivindicar todo lo que aún queda por conquistar.

"Es un verdadero honor que, por primera vez, la Delegación del Gobierno de España en la Región de Murcia abra sus puertas para acoger la programación del Orgullo. En los tiempos que vivimos, es más importante que nunca que las instituciones públicas muestren de forma clara y visible su compromiso con los derechos de las personas LGTBIQ+", ha señalado Lucas.

El delegado del Gobierno ha destacado que en las últimas décadas se han logrado importantes avances gracias a la lucha de los colectivos y al compromiso de los gobiernos que asumieron sus reivindicaciones. No obstante, ha advertido de que "no podemos conformarnos ni dar por garantizados unos derechos que costaron mucho esfuerzo conquistar".

Durante su intervención, Lucas ha recordado la agresión homófoba sufrida recientemente por una pareja en Cartagena por exhibir una bandera arcoíris en su balcón, el veto de PP y Vox a las reivindicaciones del Orgullo en Totana y el incumplimiento de la Ley de Igualdad LGTBI de la Región de Murcia por parte del Gobierno regional de López Miras.

"Hoy comienza una semana cargada de actividades, compromiso y reivindicación. Una semana para decir, alto y claro, que no vamos a dar ni un paso atrás", ha concluido.

Francisco Lucas ha animado a la ciudadanía a participar en los actos programados durante toda la semana en Murcia y a salir a la calle el próximo sábado para celebrar los avances logrados y, especialmente, para reivindicar los derechos que aún quedan por conquistar.