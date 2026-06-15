Es oficial: la paga extra de verano llega a los pensionistas de Murcia desde el 22 de junio y no todos cobrarán el mismo día

El mes de junio trae consigo algo más que el inicio del verano para millones de pensionistas en España, también en la Región de Murcia. Además del calor y las vacaciones, junio es uno de los meses más importantes del año desde el punto de vista económico para quienes cobran una pensión contributiva: es el mes en el que llega la paga extraordinaria de verano, un ingreso adicional que puede marcar una diferencia real en la economía doméstica de muchos hogares murcianos.

¿Cuándo llega el dinero?

Aunque la normativa de la Seguridad Social establece que los pagos deben realizarse entre el día 1 y el 4 de cada mes (lo que técnicamente situaría el cobro como máximo el 3 de julio), la realidad es bien distinta.

Los bancos adelantan estos pagos desde la pandemia del coronavirus, una práctica que se mantuvo una vez superada la emergencia sanitaria. La propia Seguridad Social lo reconoce en su revista oficial, donde señala que "lo más habitual es que entre el 22 y el 26 de cada mes recibamos en nuestra cuenta corriente el importe de nuestra pensión".

Esto significa que la mayoría de los pensionistas murcianos ya tienen o tendrán el dinero en cuenta antes de que acabe junio. Las fechas concretas dependen de la entidad financiera en la que esté domiciliada la pensión. Según los expertos del comparador financiero HelpMyCash, el calendario orientativo es el siguiente:

Bankinter y Unicaja : lunes 22 de junio

: lunes 22 de junio Banco Santander y CaixaBank : entre el 23 y el 24 de junio

: entre el 23 y el 24 de junio BBVA, Banco Sabadell, ING, Ibercaja, Abanca, Cajamar, Caja Rural y Kutxabank: jueves 25 de junio

Estas fechas son orientativas y pueden variar ligeramente en función del calendario laboral, aunque la horquilla general se mantiene estable entre los días 22 y 25 de junio.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. / Alberto Ortega - Europa Press

El doble ingreso: así funciona la paga extra de verano

La razón por la que junio supone un mes especial es sencilla: la mayoría de las pensiones contributivas en España se distribuyen en 14 pagas anuales, con dos extraordinarias, una en junio y otra en noviembre.

La Seguridad Social lo explica con claridad en su web: "Las pensiones se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas junto con las mensualidades de junio y noviembre".

Esto se traduce en que, en la práctica, muchos pensionistas verán duplicado su ingreso este mes. Un jubilado murciano que cobre 1.200 euros mensuales recibirá, por ejemplo, 2.400 euros en junio, siempre que haya generado el derecho completo durante el semestre correspondiente, es decir, los meses que van de diciembre a mayo.

¿Y si empecé a cobrar la pensión hace poco?

Aquí viene un matiz importante que muchos pensionistas recientes desconocen. Quienes hayan comenzado a cobrar su prestación recientemente no percibirán necesariamente la paga extra completa.

Para la extraordinaria de verano, la Seguridad Social toma como referencia los meses de diciembre a mayo. El pensionista tiene derecho a una sexta parte de la paga extra por cada mes en que haya cobrado pensión: basta con haber generado derecho a ella tan solo un día para tener derecho a esa parte proporcional.

¿Quién tiene derecho y quién no?

Tienen derecho a esta paga extraordinaria los beneficiarios de pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o en favor de familiares. En definitiva, la gran mayoría de pensionistas contributivos.

Sin embargo, hay un colectivo que no verá ese doble ingreso en su cuenta: quienes cobran pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional. Estos pensionistas perciben sus prestaciones en 12 mensualidades, no en 14, con las pagas extraordinarias ya prorrateadas a lo largo del año. No cobran menos, simplemente reciben un importe algo mayor cada mes porque las extras ya están incluidas.

En definitiva, junio se consolida como uno de los meses económicamente más relevantes para los pensionistas murcianos. Una buena ocasión para planificar los gastos del verano con algo más de margen.