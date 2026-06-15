Murcia es la comunidad con mayor espera para resolver la dependencia, 552 días

El tiempo medio de espera en la Región de Murcia desde que se solicita la prestación de dependencia hasta la resolución del expediente es de 552 días, pese a que el plazo estipulado a nivel nacional es 180, lo que la convierte en la comunidad con mayor tiempo de espera.

En el conjunto del país, más de 13.500 personas murieron en listas de espera de la dependencia en los cinco primeros meses del año, una espera a la que se han sumado 7.293 personas más respecto al cierre de 2025 y alcanza a 265.503 personas, que no tienen aún la valoración solicitada o que no reciben los servicios a los que tienen derecho.

Según el balance realizado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, con los datos del Imserso a cierre de mayo de 2026, de las 265.503 personas en listas de espera, 110.108 están a la espera de valoración (41,5 %) y 155.352 de prestaciones y servicios que tienen reconocidos (58,2 %).

Respecto a los fallecidos, 6.940 personas estaban esperando ser valoradas y 6.563 a recibir la prestación a la que tenían derecho. Casi la mitad de los 13.503 fallecidos, fueron en Cataluña (4.342) y Andalucía (2.204). La región con menos fallecimientos fue Galicia (34).

Hasta mayo, han aumentado el número de personas atendidas en 47.323 respecto al final de 2025, pero con servicios de menor coste, como la prestación por cuidados en el entorno familiar o la teleasistencia.

Las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación estos cinco meses han sido Canarias (22 %) y Cantabria (6,6 %); y las que más han reducido los atendidos son Navarra (el 1,4 %) y Extremadura (0,5 %).

En España, las personas con derecho reconocido a prestación o servicios aumentan un 3 %. Más en Cantabria (12,3 %) y Canarias (9 %), mientras que se reducen las personas con derecho en Navarra (2,1 %), Castilla y León (0,9 %), Extremadura (0,5 %) y País Vasco (0,4 %).

El tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución del expediente es de 320 días, superior al plazo estipulado de seis meses (180 días).

Solo hay seis comunidades y Ceuta (86) por debajo a ese plazo: Castilla y León (119), Aragón (122), País Vasco (131), La Rioja (144), Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (171).

Cerca del plazo máximo están Navarra (211) y Baleares (203), mientras que las regiones que tardan más en resolver son Murcia (552 días), Andalucía (446 días), Asturias (411 días), Madrid (346) y Canarias (335 días).

El estudio destaca que Asturias ha aumentado de manera importante (84 días más) los tiempos de tramitación este año, en cambio, lo han reducido Canarias (95 días), Andalucía (50 días) y La Rioja (30 días).

"Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas de los últimos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones", señala el presidente de la asociación de profesionales de los servicios sociales, José Manuel Ramírez.

Noticias relacionadas

Sobre la lista de espera que ha aumentado un 2,7 % en los cinco primeros meses del año, recuerda que desde 2015 a 2024 se había ido reduciendo progresivamente y 2026 está suponiendo un cambio de tendencia con el aumento en 7.293 personas.