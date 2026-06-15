El Ministerio renueva con la Región de Murcia la gestión de las reservas marinas y refuerza el camino hacia Cabo Cope

La protección del mar que baña la costa murciana seguirá contando con una gestión compartida entre administraciones. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha renovado los acuerdos de colaboración con la Región de Murcia y Canarias para garantizar la continuidad de las reservas marinas de interés pesquero, un modelo que el Gobierno considera clave para conservar los ecosistemas marinos y respaldar la actividad pesquera artesanal.

Las prórrogas de los convenios, ya publicadas en el Boletín Oficial del Estado, consolidan la cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en la gestión de espacios protegidos de gran valor ecológico. Según destacan fuentes del Ministerio, este sistema de gobernanza compartida ha demostrado su eficacia tanto en la conservación de los recursos marinos como en la optimización de los medios humanos y materiales destinados a estas áreas.

La coordinación entre la Secretaría General de Pesca y las consejerías autonómicas permite desarrollar de forma conjunta tareas de investigación, divulgación y seguimiento ambiental, además de las labores de vigilancia y control de las actividades pesqueras, recreativas y científicas que se desarrollan en estos espacios protegidos. También incluye el mantenimiento de infraestructuras y equipamientos puestos a disposición por ambas administraciones.

Mapa de la zona protegida en la Reserva Marina de Cabo de Palos / CARM

La Región encara una nueva etapa de crecimiento

En la Región de Murcia, la renovación del convenio adquiere una relevancia especial por el momento que atraviesa la red de reservas marinas. Actualmente, la Comunidad gestiona junto al Ministerio las reservas de Cabo de Palos-Islas Hormigas, declarada en 1995, y Cabo Tiñoso, creada en 2017. A ellas se sumará de manera inminente la futura reserva de Cabo Cope, cuyo proceso de tramitación en encuentra ya en fases finales.

La reserva marina de Cabo Cope ya está en la fase final de su tramitación

La firma de la prórroga, rubricada el pasado 2 de junio, llega apenas unas semanas después de que el Gobierno regional aprobara la ampliación de la reserva de Cabo de Palos-Islas Hormigas, una actuación que incorporará nuevas hectáreas protegidas y reforzará la conservación de hábitats marinos estratégicos para la regeneración de los recursos pesqueros.

La futura incorporación de Cabo Cope convertiría además a Murcia en una de las comunidades con mayor peso dentro de la red española de reservas marinas de interés pesquero. El proyecto busca proteger áreas de elevado valor ecológico y favorecer la recuperación de especies y fondos marinos, al tiempo que mantiene la compatibilidad con actividades tradicionales vinculadas al litoral.

La renovación también garantiza la continuidad de la gestión compartida en Canarias, donde ambas administraciones colaboran desde hace más de treinta años en la conservación de las reservas marinas de Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote y de Punta de La Restinga-Mar de Las Calmas, en El Hierro. El primer convenio entre ambas partes se firmó en 1999.

Un modelo para afrontar los desafíos del mar

Desde el Ministerio consideran que estas prórrogas consolidan un modelo de colaboración interadministrativa adaptado a los retos actuales de la conservación marina y la pesca sostenible. La cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, sostienen las mismas fuentes, no solo asegura la protección de las reservas ya existentes, sino que facilita la incorporación de nuevas figuras de protección pesquera que puedan declararse en el futuro.

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La decisión refuerza así la continuidad de enclaves tan emblemáticos para la Región de Murcia como Cabo de Palos-Islas Hormigas y Cabo Tiñoso, dos espacios considerados fundamentales para la biodiversidad marina del Mediterráneo y para el mantenimiento de la pesca artesanal que históricamente ha caracterizado a buena parte del litoral regional.