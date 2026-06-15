La mejor tapa de la Región de Murcia se podrá probar gratis este martes en el Romea

Murcia se convertirá este martes en la capital del tapeo con motivo de la celebración del Día Mundial de la Tapa. La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (HoyTÚ) ha organizado un acto abierto al público en la Plaza Julián Romea que culminará con el reparto gratuito de hasta 400 raciones de la mejor tapa de la Región de Murcia para este año y que competirá por ser la mejor del país.

La protagonista será la creación del restaurante Torremolinos de Murcia, ganadora del III Campeonato Regional de Tapas HoyTú. Cabe recordar que la propuesta, elaborada por los cocineros Gustavo Alejandro y Mari Cruz Marco, consiste en una original reinterpretación de la tradicional ensalada murciana, elaborada a partir de tomate y huevo, una combinación que conquistó al jurado en la final celebrada en el Centro de Cualificación Turística el pasado mes de marzo.

La jornada comenzará a las 11.00 horas con la entrega oficial del premio al restaurante vencedor. A continuación, se procederá a la lectura del manifiesto de apoyo al tapeo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, una iniciativa promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para impulsar el reconocimiento internacional de una de las costumbres gastronómicas más arraigadas en España.

HoyTú buscará que la Unesco considere el tapeo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El momento más esperado para los que estén en el Romea llegará sobre las doce del mediodía, cuando se ofrecerá al público una degustación gratuita de centenares de raciones de la tapa campeona, permitiendo a vecinos y visitantes probar de primera mano la creación que representará a la Región en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de Hostelería de España 2027.

El acto contará con la participación del presidente de HoyTú, Bartolomé Vera; el director general de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma, Patricio Sánchez; el concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco; y el director de Comunicación de Estrella de Levante, Yayo Delgado.

Con esta iniciativa, Murcia se suma a la celebración internacional del Día Mundial de la Tapa reivindicando una tradición gastronómica que forma parte de la identidad cultural y social de la Región y que ahora aspira a obtener el reconocimiento de la Unesco.