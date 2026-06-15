Los médicos de la Región convocan otra protesta el 17 de junio y amplían el cese de peonadas

El conflicto médico en la Región de Murcia continúa escalando. La Asociación MIR España, Avanza Médica y MUD han anunciado este lunes que nuevos servicios hospitalarios se suman al cese de la actividad autoconcertada, conocida como peonadas, y de la actividad deslizada ante la falta de avances en la negociación con la Consejería de Salud y el Gobierno regional.

Según las organizaciones convocantes, los facultativos han decidido dejar de realizar esta actividad extraordinaria fuera de su jornada ordinaria como medida de presión para exigir respuestas a sus reivindicaciones laborales y profesionales.

Servicios que se suman al cese

La relación de servicios que han comunicado el cese de esta actividad continúa creciendo en distintos hospitales de la Región. En el Hospital Universitario Reina Sofía se han sumado Cirugía General, Anestesia, Urología y Neumología. En el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca lo han hecho Anestesia y Radiología, al igual que en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena.

También han comunicado su adhesión Anestesia del Hospital Rafael Méndez de Lorca; Cirugía General, Anestesia y Traumatología del Hospital Morales Meseguer; Urología del Hospital de Cieza; Anestesia del Hospital de Yecla, a partir de julio; y Otorrinolaringología del Hospital Los Arcos del Mar Menor.

Las organizaciones aseguran que más servicios y facultativos están manifestando su voluntad de secundar las medidas "en defensa de unas condiciones laborales dignas y de una sanidad pública sostenible".

Nueva manifestación el 17 de junio

El colectivo ha convocado una nueva manifestación para el próximo miércoles 17 de junio, a las 19.30 horas. La marcha partirá desde el Colegio Oficial de Médicos de Murcia y finalizará frente a la Consejería de Salud.

Bajo el lema 'Sin médicos no hay sanidad. Estatuto propio', las entidades convocantes llaman a participar a médicos, facultativos, residentes, profesionales sanitarios y ciudadanía para visibilizar la situación que, según denuncian, atraviesa el colectivo médico.

Reivindicaciones al Ministerio y a la Consejería

Los médicos reclaman al Ministerio de Sanidad la aprobación de un Estatuto Médico propio que reconozca las características específicas de la profesión. Al mismo tiempo, exigen a la Consejería de Salud y al Gobierno regional que resuelvan las cuestiones que consideran de competencia autonómica.

Entre sus reivindicaciones figuran la implantación efectiva de la jornada de 35 horas, mejoras en conciliación y descanso, una planificación adecuada de las plantillas, el reconocimiento profesional de médicos especialistas y residentes, el cumplimiento de los acuerdos sindicales de 2022 sobre agendas de Atención Primaria y actividad autoconcertada, y la creación de espacios reales de representación y negociación del colectivo médico.

Críticas por la falta de convocatoria del Comité de Huelga

Las organizaciones consideran "especialmente grave" que, tras semanas de conflicto y movilizaciones, la Consejería de Salud no haya convocado todavía al Comité de Huelga constituido.

A su juicio, la falta de diálogo y de voluntad negociadora está agravando un conflicto que, sostienen, podría resolverse mediante una negociación "seria y responsable".

Los convocantes reiteran su disposición al diálogo, aunque advierten de que mantendrán las movilizaciones y las medidas de presión mientras no exista una respuesta real a sus demandas.

Asimismo, aseguran que lamentan las consecuencias que estas medidas puedan tener sobre la población, pero responsabilizan a la Administración de haber llevado al colectivo a esta situación. "Nuestra reivindicación es también por la calidad en su asistencia", señalan.