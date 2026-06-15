Chollazo
Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
Una oferta inimitable para conseguir un accesorio portátil, con graves potentes y agudos definidos
Daniel Cid
Si quieres llevar la música a todas partes, pero con estilo, en Lidl tienen el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado, que es de estética retro. Se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.
Se trata del altavoz retro bluetooth de la firma Tronic con un diseño retro compacto y ligero, perfecto para llevar a cualquier parte. Un altavoz portátil (2 x 15 W RMS) para un sonido impresionante y graves potentes.
Tiene una transmisión inalámbrica de música a través de bluetooth y hasta 6 horas de reproducción de música (a volumen medio), además cuenta con la función True Wireless Stereo (TWS): sonido estéreo inalámbrico entre dos altavoces; y la posibilidad de conexión de reproductores externos (p. ej., reproductores de MP3) a través de la entrada auxiliar de 3,5 mm.
Este altavoz inalámbrico tiene un radiador pasivo integrado, y mandos giratorios para ajustar el volumen, los graves y los agudos. Además, cuenta con una práctica correa de transporte para facilitar su transporte; y con carcasa protegida contra salpicaduras de agua (IPX4).
Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.
A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales "compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado", aseguran desde la cadena.
Precio
Pero volviendo al altavoz inalámbrico, lo mejor de todo es su precio, ya que solo cuesta 31,99 euros en Lidl, puedes conseguirlo haciendo clic aquí.
La carpa de jardín más barata del mercado
Lidl también sorprendió recientemente en su sección de hogar con una carpa para el jardín o de acampada que combinó resistencia y funcionalidad a un precio de tan solo 74,99 euros. El producto cuenta con protección mediante dos paredes laterales con cierres de velcro, ventana para la brisa, ventilación en el techo y ganchos para colgar un ventilador o guirnalda de luces, además de un sencillo sistema de montaje plegable sin herramientas.
Su material repelente al agua y resistente a los rayos UV, unido a su precio imbatible, provocó que se formaran largas colas a las puertas de los supermercados murcianos y que el producto volara de las estanterías en cuestión de horas.
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