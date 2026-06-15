No a la conexión directa por autobús de Lorca con el aeropuerto de Corvera

Después de que la iniciativa fuera rechazada en el Ayuntamiento de Lorca, el PSOE se dio de nuevo de bruces en la Asamblea Regional con su moción para exigir la conexión en autobús entre la Ciudad del Sol y el Aeropuerto Internacional Región de Murcia, en Corvera.

Aunque la diputada Marisol Sánchez consideró esta línea "imprescindible" para garantizar la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico y turístico de la comarca y una adecuada vertebración territorial de la Región, su iniciativa solo contó con el apoyo de Podemos-IU en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, siendo rechazada por PP y Vox.

Por otra parte, sí salió adelante, y por unanimidad, solicitar a la Comunidad Autónoma la mejora de la seguridad vial de la carretera RM-620, desde La Escucha a la urbanización Los Jopos, en Lorca.

Se aprobó una moción del PP que reclama controles efectivos en frontera sobre los productos alimentarios importados

El diputado de Vox Ignacio Arcas, defensor de esta moción, puso en evidencia que "los accidentes de tráfico en esta carretera son muy recurrentes, especialmente en dos puntos concretos que concentran la mayor peligrosidad: la rotonda situada entre los kilómetros 5 y 6, junto a la estación de servicio José García Guillén, y el tramo que discurre por la urbanización de Los Jopos".

Arcas destacó que "son multitud los vehículos que recorren diariamente la RM-620, con una presencia importante de camiones, furgonetas y tractores que se dirigen a explotaciones agrícolas y almacenes de la zona, lo que incrementa la necesidad de actuar con urgencia".

También se aprobó una moción del PP, apoyada por Vox, que reclama al Gobierno de España controles efectivos en frontera y en los mercados sobre los productos alimentarios importados para evitar la entrada de mercancías procedentes de terceros países con materias activas no autorizadas en la Unión Europea o superar los límites máximos de residuos permitidos.

Luz verde a una iniciativa del PSOE para impulsar los planes de ordenación de playas de la Región de Murcia

"Es lamentable y no entendemos que el PSOE vote en contra de esta propuesta que defiende al sector", remarcó el diputado 'popular' Jesús Cano, que recordó que durante 2025 se registraron 535 notificaciones por incumplimientos de la legislación sobre productos fitosanitarios en la UE, de las cuales 455 fueron catalogadas como de riesgo potencial o grave para el consumidor. Además, destacó que el 85% de esos casos tuvieron su origen en países terceros y que cientos de ellos derivaron en alertas sanitarias o rechazos en frontera. Además, Cano remarcó de que los controles realizados sobre los productos importados siguen siendo insuficientes.

Igualmente, se aprobó una iniciativa del PSOE para impulsar los planes de ordenación de playas de la Región de Murcia, que contó con el respaldo de Podemos-IU y Vox, mientras que el PP votó en contra.

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La moción de Vox para la conservación y puesta en valor del laúd del Mar Menor, una embarcación tradicional de vela latina típica de la pesca histórica en la laguna salada, contó con el apoyo del PSOE, pero no con el de Podemos-IU, que apoyó el texto alternativo planteado por el PP; que fue el que finalmente salió adelante.