Investigadores de la UMU se adentran en el cerebro y revolucionan la investigación de las emociones

Durante más de un siglo, la amígdala cerebral, clave en el control de las emociones, ha sido observada como quien mira un edificio complejo a través de ventanas estrechas. Los neurocientíficos la estudiaban mediante cortes verticales u horizontales del cerebro adulto, una metodología que permitió acumular una enorme cantidad de conocimiento, pero que también podía deformar la perspectiva. Ahora el grupo de investigación de Neurobiología de la Universidad de Murcia (UMU) y del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), propone cambiar el punto de vista: no mirar solo la amígdala como aparece en el adulto, sino reconstruir cómo se forma desde el embrión.

El resultado son dos estudios publicados en las revistas Biomolecules y Brain Structure and Function que plantean un cambio de paradigma en la comprensión de esta región cerebral de los mamíferos. El trabajo lo firma el grupo de Neurobiología de la UMU y el IMIB, liderado por la profesora Elena García-Calero, con la participación del catedrático emérito Luis Puelles, Gloria Fernández García y Eduardo Pons-Fuster. Su propuesta no es un ajuste menor del mapa conocido, sino una reorganización profunda de la arquitectura de una de las estructuras más relevantes para entender la conducta emocional.

La amígdala cerebral es una región situada en la profundidad del cerebro y resulta esencial para procesar emociones y la reacción ante el miedo. Por eso su funcionamiento adecuado es crucial. Su alteración se relaciona con trastornos como la ansiedad, las fobias o el estrés postraumático.

Modelo morfológico radial

La clave del nuevo enfoque está en el llamado modelo morfológico radial, que el grupo murciano viene desarrollando desde 2020. Frente a la visión tradicional, que describía la amígdala como una agrupación de núcleos observados en cortes del cerebro adulto, este modelo propone seguir la pista de las células desde su origen. Es decir, preguntarse dónde nacen durante el desarrollo embrionario, cómo se colocan y qué identidad adquieren.

La propia García-Calero resume así el cambio de mirada: «Nosotros hemos propuesto un nuevo modelo morfológico de la amígdala en base a cómo se produce el desarrollo del sistema nervioso central». Ese regreso al origen embrionario permite ordenar lo que antes podía parecer una colección de piezas dispersas. Según este modelo, la amígdala no estaría formada por núcleos dispuestos al azar, sino por cuatro grandes dominios radiales: anterior, lateral, basal y posterior. Estas unidades se forman desde etapas tempranas y se mantienen en el adulto, lo que sugiere una continuidad entre la construcción inicial del cerebro y su funcionamiento posterior.

Un miembro del grupo durante sus labores de investigación. / L. O.

La diferencia no es solo geométrica. Cambiar el plano de observación implica cambiar también las preguntas. Si las ‘rebanadas’ clásicas del cerebro adulto ofrecían una imagen parcial, el modelo radial intenta respetar la lógica interna con la que el sistema nervioso se organiza durante su desarrollo. Dicho de otro modo: no basta con saber dónde está cada grupo de células en el adulto; importa saber de dónde viene, cómo se ha colocado y con qué otras poblaciones neuronales guarda parentesco.

Para comprobarlo, los investigadores han utilizado técnicas de transcriptómica de núcleo único. Estas permiten analizar, una a una, la actividad genética de miles de células. Así es posible saber qué genes expresa cada célula y, por tanto, definir con más precisión su identidad. Aplicada a la amígdala, esta herramienta ha permitido observar diferencias moleculares que antes permanecían ocultas.

Uno de los hallazgos principales es la división de la amígdala glutamatérgica -la parte formada por neuronas excitadoras que utilizan glutamato como mensajero químico- en dos grandes «superdominios moleculares». Uno de ellos presenta similitudes con el hipotálamo, una región implicada en funciones básicas de supervivencia; el otro se parece más, a nivel molecular, a estructuras de la corteza cerebral. Esta distinción resulta especialmente sugerente porque apunta a «funciones diferentes» dentro de la propia amígdala.

«Uno de ellos tiene parecido molecular con el hipotálamo, y presenta un nacimiento de neuronas temprano. El otro superdominio amigdalino se parece más a la corteza cerebral a nivel molecular, y presenta un nacimiento de neuronas perinatal», explica García-Calero.

Entre las piezas que el nuevo mapa obliga a revisar destaca la amígdala medial. Tradicionalmente, esta región se entendía como una zona especialmente vinculada a células inhibidoras, aquellas que reducen la actividad de otras células y contribuyen al equilibrio del sistema. Los estudios del grupo murciano redefinen esa imagen: una parte relevante de la zona tendría una identidad doble, con un componente ventral excitador que utiliza glutamato y que se integra en el superdominio con parecido hipotalámico. No se trata de un simple cambio de etiqueta, sino de una modificación de la manera de interpretar sus conexiones y posibles funciones.

Esta cartografía cerebral más fina puede ayudar a comprender mejor cómo se procesan emociones. El nuevo modelo abre la posibilidad de distinguir mejor qué poblaciones celulares participan en cada proceso y cómo se relacionan entre sí. «Estamos observando una posible segregación de circuitos que explicaría mejor el procesado de emociones, algunas de ellas innatas, y otras aprendidas», señala García-Calero.

Una investigadora manipula una muestra. / L. O.

Estos trabajos han sido financiados por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (Ayudas a proyectos para el Desarrollo de Investigación Científica y Técnica por Grupos Competitivos, incluida en el Programa Regional de Fomento de la Investigación Científica y Técnica, Plan de Actuación 2022- proyecto 21925/PI/22), y la Fundación Robles-Chillida a la investigadora Elena García-Calero.

En cuanto al impacto clínico del hallazgo, la investigadora recuerda que su grupo trabaja en investigación básica: primero hay que comprender la región amigdalina, su identidad molecular, sus conexiones y su encaje en el sistema límbico. Pero esa base es indispensable. Si la amígdala participa en trastornos como la ansiedad, las fobias, la depresión o el estrés postraumático, conocer con más exactitud sus poblaciones celulares puede orientar en el futuro diagnósticos más finos y terapias mejor dirigidas.

La transcriptómica de núcleo único añade además una dimensión terapéutica potencialmente relevante. Al identificar con precisión qué receptores expresan determinadas neuronas -por ejemplo, receptores sensibles a neuromoduladores como la serotonina o la dopamina-, se abre la puerta a pensar en tratamientos mejor diseñados.

Más allá de la amígdala

La ambición de estos estudios va incluso más allá de la amígdala. García-Calero apunta que los nuevos datos moleculares están iluminando la organización de otras regiones del sistema nervioso central y que su grupo trabaja también en la corteza límbica. «Probablemente estemos avanzado hacia un nuevo modelo del sistema límbico que explique mejor cómo se producen las emociones y las disfunciones de este sistema», afirma.

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Ese es quizá el verdadero alcance del cambio de paradigma: no solo redibujar una región cerebral, sino revisar la lógica con la que se conectan las piezas que sostienen la vida emocional. La pregunta que queda abierta, según la investigadora, es cómo interactúan las distintas poblaciones neuronales de la amígdala con otras zonas de la corteza, el tálamo o los ganglios basales. Resolverlo permitiría avanzar hacia un conocimiento más completo del conectoma límbico, es decir, del mapa de conexiones que hace posible que el cerebro transforme señales, recuerdos y estímulos en respuestas emocionales.