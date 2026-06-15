La imprenta Victoria cumple cien años con una exposición conmemorativa

La imprenta Victoria de Mula conmemora este 2026 cien años desde su apertura en 1926. El Convento de San Francisco acogía durante la tarde del jueves la inauguración de ‘Cien Años de Imprenta Victoria. Mula 1926-2026’, una exposición sobre la historia de la imprenta a través de máquinas, tipos o trabajos que han formado parte de la misma desde sus inicios, así como la presentación de un libro catálogo a través de la investigación del arquitecto y escritor muleño Juan Fernández del Toro, que recopila la historia, evolución y legado de la imprenta a lo largo de sus cien años de actividad.

Decenas de personas acompañaban a la familia Caballero en la conmemoración de esta efeméride donde no faltaron autoridades locales, amigos, clientes o vecinos orgullosos de contar con una de las imprentas con más solera en la Región y que actualmente corregentan Jesús e Iván Caballero, cuarta generación de impresores que mantienen el legado de sus bisabuelos Jesús Caballero y Maximina Martínez, llegados desde Abarán y poniendo en marcha una imprenta en la que la tinta sólo dejó de correr en algunos momentos de la Guerra Civil y la censura que, aunque acabó con la vida de su fundador, no frenó que el trabajo siguiera de manos de su mujer y posteriormente los hijos, nietos y bisnietos de ambos.

La primera imprenta en Mula llegaba en 1889. A lo largo de las décadas han sido varias las empresas de copistería que formaron parte de la historia del municipio y pueblos vecinos plasmando todos y cada uno de los momentos que han formado parte de la vida social, empresarial y religiosa de éstos a través de libros de fiestas, carteles, calendarios, publicidad de empresas, etiquetas, estampas religiosas, recordatorios de comunión o invitaciones de boda, entre un sinfín de trabajos.

Imprenta Victoria ha ido transformándose al mismo ritmo que lo ha hecho la sociedad actual, con las primeras máquinas de impresión manuales y con tipos móviles, con la adaptación de las máquinas semiautomáticas, la impresión gráfica y, en sus últimos tiempos, la era digital, con unas instalaciones adaptadas a las necesidades actuales.

Toda esta modernización se puede encontrar en la muestra, que estará instalada hasta el mes de diciembre en el Convento de San Francisco y que ha contado con el trabajo de diseño del Estudio de Arte y Fotografía La Cholepa de Mula. Una exposición que recorre la trayectoria de una de las empresas más emblemáticas de la vida cultural y social muleña que reúne documentos históricos, maquinaria, fotografías y publicaciones que permiten conocer la evolución del oficio de impresión desde 1926 hasta la actualidad, poniendo en valor el papel que la imprenta ha desempeñado en la difusión cultural y en la memoria colectiva del municipio.

En la muestra también se pueden ver impresiones históricas. / Micaela Fernández

Jesús e Iván, copropietarios de la imprenta, se mostraban abrumados por el cariño de todos los asistentes y personas que habían estado junto a ellos en la puesta en marcha de este centenario, así como todas las personas que habían confiado en ellos para cualquier tipo de trabajo. Verlos crecer al tiempo que ellos seguían allí «es la mayor de las recompensas».

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, y el concejal de Cultura y Patrimonio, Diego Boluda, resaltaban que la imprenta formaba parte de la historia de la ciudad de Mula, habiendo sido partícipe de todos los momentos y al paso del tiempo de la propia ciudad. «Una máquina silenciosa de recuerdos que ha sido más que tinta, ha sido parte la historia de nuestra ciudad», afirmaba Moreno haciendo alusión a que Imprenta Victoria había sido capaz de conservar su esencia mientras se adaptaba a los tiempos.

Como agradecimiento, la familia Caballero donaba al Ayuntamiento una impresión del primer Libro de Festejos que se realizaba en la imprenta en septiembre de 1926, un documento que a partir de este momento pasa formar parte del Archivo Documental de Mula.

Un excelente recorrido de la historia de Mula a través de documentos, libros y folletos que ha sabido custodiar la familia Caballero y que ahora queda expuesta para el disfrute de todos.